محمد الحوسني: منتخب الإمارات لبناء الأجسام ضمن أفضل خمسة منتخبات عالمية

المصدر: فائز بجبوج - دبي

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أكد محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس اللجنة الفنية، أن ارتفاع عدد البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد ساهم برفع المستوى الفني لبناء الأجسام الإماراتية، بشكل تصاعدي مهم، ليصبح منتخب الإمارات بين أفضل خمسة منتخبات عالمية ببناء الأجسام وفقاً للبطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، كما وأنها ساهمت بتصاعد أداء محكمي اللعبة وإشراكهم في أقوى البطولات.

ووصف الحوسني تنظيم البطولات الدولية وتطويرها من موسم لآخر بأنها من العناصر المهمة التي ساهمت بتطور أداء ونتائج لاعبي الإمارات على المستوى الدولي، وذلك كونها وفرت فرصاً كثيرة للمنافسة، ومهدت للاستفادة من الخبرة الدولية التي وفرتها مشاركة لاعبين دوليين من مختلف دول العالم.

توجيهات

كما أكد الحوسني، أن توجيهات مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ساهمت بتعزيز التعاون المشترك مع الاتحادات لتبادل الأفكار المطورة لتساهم بتحقيق الاستدامة في العمل الرياضي في أسرة اللعبة، موضحاً، أن أغلب البطولات التي نظمت داخل الدولة وخصوصاً التي ترأس لجانها إداريون مواطنون ارتقت لمستويات تنظيمية عالية بفضل الخبرة التي تراكمت من خلال مشاركاتهم الخارجية والمحلية في أكبر البطولات حتى أصبحت بمثابة مهرجانات رياضية عالمية.

وأوضح الحوسني، أنه من بين المكاسب المهمة التي حققتها بناء الأجسام الإماراتية استعانة عدد كبير من الاتحادات الخليجية العربية والدولية بخبرة أبناء الإمارات لتطوير المستوى الفني لرياضة بناء الأجسام في بلدانهم في مجال التحكيم وتنظيم البطولات وإقامة الدورات التدريبية، مبيناً أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد توحي بمكاسب إيجابية مستقبلية مهمة.

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