5 دورات لـ «أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية» يوليو وأغسطس

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس وليد عبد الكريم مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية، انطلاقة برنامج الدورات بداية من يوليو الجاري وحتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي، برئاسة العقيد «م» المهندس عبد الكريم محمد سعيد، وذلك ضمن الخطة السنوية لسنة 2023، وستتضمن محاور الدورة أضرار المنشطات والمكملات الغذائية، ومبادئ التغذية والعناصر الغذائية والغدة والتمثيل الغذائي.

وأوضح مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية، أن الدورة الأولى ستقام من العاصمة أبوظبي، يومي 8 و9 الجاري، بالتعاون مع شركة 316 للخدمات الرياضية، وسبق للأكاديمية تنظيم خمس دورات في العاصمة أبوظبي، خلال فترة ما قبل «كورونا»، على أن تقام دورة المستوى الثاني لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في فندق شاطئ روتانا في اليوم الثاني.

كما أكد المهندس وليد عبد الكريم، استضافة البحرين، بالتعاون مع الاتحاد البحريني لبناء الأجسام، دورة يومي 14 و15 الجاري، على أن يتم تنظيم دورة المستوى الثالث في دبي، بالتعاون مع خدمات إسعاف دبي، بتاريخ 5 و6 أغسطس المقبل، وستتضمن محاور تلك الدورات، الإصابات والإسعافات الأولية وحلقات الحماية والتمدد والصفات الوراثية ومبادئ التدريب بالأثقال.

من جانبه، وجّه العقيد (م) المهندس عبد الكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، الشكر إلى الاتحاد الدولي، برئاسة الدكتور رفائيل سانتوجا، على الدعم والمتابعة المستمرة، والحرص على نشر الثقافة الرياضية الصحيحة، عبر الأكاديمية الوحيدة المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB.

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