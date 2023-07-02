«الشارقة لسباقات الهجن» ينظم منافسات جديدة بميدان الذيد

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت صباح اليوم، منافسات جديدة لسباق سن الفطامين بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الأولى كما يلي: الشـوط الأول «الشاهينية» لحران محمد عبدالله هويدن الكتبي، بزمن وقدره 2:4:43 (أفضل توقيت )، الشـــــــوط الثاني «شاهين» لسيف عبدالله مطر الخاصوني، بزمن وقدره 2:8:31، الشـــــــوط الثالث «صبر» لمحمد مهير سعيد الخاصوني، بزمن وقدره 2:8:4، الشـــــــوط الرابع «شاهين» لسيف عبدالله مطر الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:9:35، الشـــــــوط الخامس «الشاهينية» لسهيل علي سعيد بن كندية، بزمن وقدره 2:10:81، الشـــــــوط السادس «شاهين» لخليفة ربيع بن غويث الكتبي، بزمن وقدره 2:8:92، الشــــــــوط السابع «غزلان» لسالم راشد علي بالعجيد، بزمن وقدره 2:12:72، الشـــــــوط الثامن «الباز» لمحمد مهير سعيد الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:12:2، الشـــــــوط التاسع «نوف» لراشد مبارك محمد الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:9:31، الشــــــوط العاشر «هملول» لعبدالله سالم الخاصوني، بزمن وقدره 2:10:58، الشـــــوط الحادي عشر «الشاهينية» لمحمد مبارك سيف الجزيعي، بزمن وقدره 2:12:80، الشـــــوط الثاني عشر «شاهين» لعبدالله جعفر سهيل مرخان، بزمن وقدره 2:8:96.

أما في الأشـــواط المفــتـوحــة، فقد حقق في الشـــــوط الثالث عشر «الشاهينية» لمنصور علي سعيد بن كندية، بزمن وقدره 2:9:73، الشـــــوط الرابع عشر «شاهين» لحميد راشد خليفة الغفلي، بزمن وقدره 2:8:99، الشـــــوط الخامس عشر «مشكورة» لمحمد حمد سهيل الشامسي، بزمن وقدره 2:7:37، الشـــــوط السادس عشر «شاهين» لحميد راشد خليفة الغفلي، بزمن وقدره 2:12:82.

وفي أشــواط الصـعـوب حقق في الشــــوط السابع عشر «شواهين» لسالم محمد سالم بن لاحج، بزمن وقدره 2:12:63، الشــــوط الثامن عشر «الباشا» لعبدالعزيز سعيد محمد القايدي، بتوقيت وقدره 2:11:68، الشـــــوط التاسع عشر «جبارة» لعمار علي راشد الخاصوني، بزمن وقدره 2:11:71، الشــــوط العشرين «شاهين» لسالم عبدالله الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:16:10.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات سباق سن الفطامين تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تقام صباح كل يوم أحد من كل أسبوع منافسات جديدة، من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال، وتعميق الحس التراثي وخلق التواصل مع الماضي العريق، ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن.

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