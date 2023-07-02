منتخب الجودو يكثف استعداداته لبطولتي الماستر في أبو ظبي والمجر

المصدر: وام

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يبدأ منتخب الجودو غداً معسكره في بلغاريا استعدادا لبطولة الماستر المقررة بالمجر من 4 إلى 6 أغسطس المقبل.

ويتابع المنتخب استعداداته للاستحقاقات المقبلة حتى بطولة أبو ظبي "جراند سلام" من 24 إلى 26 أكتوبر القادم ضمن أسبوع "الألعاب القتالية".

وتهدف مشاركات المنتخب الأول في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى لزيادة درجات التصنيف الدولي، وحصد المزيد من النقاط ضمن سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتتخلل فترة المعسكر البلغاري تدريبات فردية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية، وتطوير المهارات الفردية، بإشراف المدرب فيكتور سكرتوف والطاقم المساعد.

وتضم قائمة المنتخب 7 لاعبين ولاعبات هم نارمند لوزن تحت 66 كجم، وطلال (تحت 81 كجم)، وأرام (تحت 90 كجم)، وظفار (تحت 100 كجم)، ومعروف (فوق 100 كجم)، وبشيرات (تحت 52 كجم)، وباتسو (تحت 57 كجم).

ودعا سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو خلال اتصاله مع ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الإمارات أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، لمضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة التي تشهد العديد من الاستحقاقات، تطلعاً لبلوغ أولمبياد باريس 2024.

وتنتظر المنتخب بجانب ماستر المجر مشاركات أخرى في بطولتي "زغرب جراند بري"، و"باكو جراند سلام" وصولا لأسبوع أبو ظبي للرياضات القتالية في أكتوبر القادم، والذي يشهد بطولة أبوظبي جراند سلام، وبطولة العالم للكاتا والبطولة العالمية للمحاربين القدامى.





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