حامد الروسي يدير نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة

المصدر: أبوظبي -البيان

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يغادر اليوم إلى مدينة انهايم في لوس أنجليس بأمريكا، الحكم الإماراتي العالمي للكرة الطائرة حامد الروسي، للمشاركة في إدارة الأسبوع الثالث من المجموعة «الحديدية» من دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال، والمؤهل إلى الدور النهائي للبطولة، وتضم منتخبات أمريكا، فرنسا، الأرجنتين، صربيا، كوبا، ألمانيا، إيران وبلغاريا.

وسيتوجه الروسي إلى مدينة ارلينجتون بولاية تكساس، للمشاركة في إدارة نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات لعام 2023، بعد الأداء المميز الذي قدمه في افتتاح الأسبوع الأول لدوري الأمم للسيدات بتركيا.

ويعتبر حامد الروسي، علامة فارقة في تحكيم كرة الطائرة العالمية، بعد تواجده للمرة العاشرة على التوالي بنهائيات دوري الأمم، ما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للعبة في قدراته.

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