السباق الرئيس لمونديال الفورمولا 1 في فرنسا ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى مدينة ماكون الفرنسية، التي تشهد على مياه نهر ساوني ختام منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا 1، (الجولة الثالثة من بطولة العالم 2023).

ويخوض سفراء الإمارات في فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة عند الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لفرنسا (الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات) تحدي السباق الرئيس في الجولة الثالثة، من خلال 45 دقيقة حاسمة، ستدور فيها الزوارق حول كورس ومسار السباق، الذي يصل طوله إلى 1500 متر.

وكانت الزوارق العشرون المشاركة في البطولة العالمية، والتي تمثل 10 فرق من مختلف البلدان قد خاضت أمس منافسات تصفيات الزمن، التي تحدد المنطلقين في السباق الرئيسي اليوم، كما وقفت على جاهزية المحركات، واطمأنت على اختيار المراوح المناسبة، من خلال جلسة التجارب الصباحية.

ويدخل سفراؤنا إلى السباق اليوم، بهدف المنافسة على المراكز الأولى ومعانقة لقب الجولة الثالثة، في ظل التقارب الكبير في النقاط، حيث يتطلع قائد زورق فيكتوري 4 المتسابق السويدي أريك ستارك إلى مواصلة تألقه في الساحة، واقتناص النقاط، ليعزز موقفه في لائحة الترتيب العام للبطولة.

حيث يحتل حالياً وقبل سباق اليوم المركز الثاني، برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الزورق المتصدر، بقيادة مواطنه جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14.

ويدرك ستارك أن مهمته المرتقبة خلال سباق اليوم لن تكون سهلة أمام أصحاب الخبرة والمنافسين في الزوارق العشرين، وكذلك مجرى نهر ساوني، الذي يحتضن المنافسات على مسار قصير، يحوي نقاط التفاف صعبة، ما يشكل تحدياً كبيراً للجميع، وعليه تحمل الضغوط للوصول إلى هدفه المنشود.

من جانبه، يعمل بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 على تعويض ما فاته في الجولة الثانية، بعد تعرض الزورق لانقلاب مفاجئ في تجارب الصين، حيث يسعى اليوم لوضع قدم مع الكبار، وحصل نقاط جديدة تضعه في الواجهة وتعزز من موقف فريق فيكتوري، ضمن لائحة ترتيب الفرق.

وكان الفهيم قد ظهر بمستوى متميز في أول مشاركة وظهور في منافسات بطولة العالم مع الجولة الأولى والافتتاحية، التي جرت في بحيرة تابا الإندونيسية، وحصد نقطة واحدة بحصوله على المركز العاشر، بعد نهاية السباق الرئيسي.

تجارب

سجل زورق فيكتوري 4، بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك زمناً قدره 34.778 ثانية في التجارب الرسمية الأولى، صباح أمس، في المجموعة الثانية، وسبقه في المجموعة الأولى زميله بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، وسجل زمناً قدره 37.447 ثانية هي إجمالي المدة الزمنية الأفضل، التي استغرقها الزورق في قطع لفة السباق (1800 متر).

جولة

يعود في جولة اليوم ثاني القمزي النجم الإماراتي المخضرم، بعد أن غاب الجولة الماضية، والثانية في الصين عن الحضور، ولتكون هذه الجولة بداية تعويض قوي لبطل الإمارات للنقاط، من أجل العودة مجدداً، للمنافسة على لقب البطولة في مستوى الفردي، وأيضاً المساهمة في تحقيق لقبي الفرق والسرعة، وهي الألقاب كافة، التي احتكرها الفريق في موسم 2022 المنصرم.

وكان موسم 2023 للبطولة بدأ مع الجولة الأولى في إندونيسيا فبراير الماضي، والتي شهدت تقلبات جوية غير معهودة، حل من خلالها شون تورنتي في المركز التاسع، بعد شطب نتيجة المركز الأول، بسبب انطلاقة غير صحيحة، واستمرت مع الجولة الثانية في الصين مايو الماضي، والتي لم يشارك من خلالها ثاني القمزي، بحضور الاحتياطي راشد القمزي.

وحل من خلالها تورنتي في المركز الثاني، وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة فإن شون حالياً في المركز الرابع، برصيد 17 نقطة، ويأتي القمزي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويتصدر الترتيب العام حالياً السويدي جوناس آندرسون، برصيد 23 نقطة، ويحل إريك ستارك من فريق الفيكتوري ثانياً، برصيد 21، وثالثاً البولندي باتريك مارزاليك برصيد 20 نقطة.

مهمة

وكشف ناصر الظاهري إداري فريق أبوظبي عن صعوبة المهمة اليوم، والتحدي الكبير، الذي ينتظر زوارق أبوظبي خصوصاً مع صغر مسار المنافسة، والذي سيعدم فرص التقدم للأمام والتجاوز عبر مراحل السباق، وقال: يحمل سباق اليوم صعوبة كبيرة أمام كل المشاركين.

حيث إن فرصة التجاوز عبر مراحل المسار ستكون صعبة جداً، في ظل صغر المسار، وأيضاً المسافة بين البوابات الهوائية المختلفة. وأكد ناصر الظاهري أن فترة التدريب والتمرين لزوارق الفريق، والتي سبقت هذه الجولة في إيطاليا ستلعب دوراً كبيراً في أن يقدم المتسابقون المستوى الفني الأفضل بين كل المشاركين، ومحاولة الوصول للفوز والمراكز الأولى، وقال:

«لمسنا من أبطالنا تقدماً ومستوى جيداً في التمارين، وسيكون مردود ذلك إيجابياً، من خلال تفاصيل السباق الرئيسي للجولة، من المهم حصد النقاط من أجل البقاء في صلب المنافسة، ومواصلة المنافسة على لقب الموسم، والدفاع عنه لفريق أبوظبي».

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