«الفجيرة للفنون القتالية» يفتح باب التسجيل لمعسكر «أجيال المستقبل»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يتأهب نادي الفجيرة للفنون القتالية لفتح باب التسجيل للمعسكر الصيفي «أجيال المستقبل» في الفترة من 9 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل للفئة العمرية من سن 8 إلى 16 سنة للذكور والإناث، ويشمل المعسكر الصيفي الرياضات التالية: الجودو، التايكواندو، الجوجيتسو، المبارزة، المصارعة، الكاراتيه.

على جانب آخر، أقام النادي جلسات عصف ذهني مشتركة بين الموظفين، لتطوير الخطة الاستراتيجية للنادي ضمن خطة الفجيرة للتميز الحكومي في الإمارة، وذلك بمقر النادي، حيث ناقشت هذه الجلسات محاور عدة، تدخل ضمن الخطط الاستراتيجية للنادي وقوائم العمليات الرئيسية والفرعية لكل النشاطات المختلفة للألعاب كافة، بحضور نادر أبوشاويش، مدير النادي، وموظفي وموظفات النادي.

مواكبة

من جانبه، أكد أبوشاويش ضرورة العمل بشكل مستمر لمواكبة التطورات التي تدعم كل الجهود المبذولة في بيئة العمل، ولضمان حق الموظف والنادي لرفد كل الإنجازات للمستويات العالية، والمضي قدماً نحو آفاق مستقبل واعد وجديد، ليكون نموذجاً مشرفاً بين المؤسسات والصروح الرياضية المحلية والدولية.

وقال إن النادي يعمل على تنفيذ خطة طموحة في جميع الرياضات التي تمارس فيه لاستكشاف وتطوير المواهب، وصناعة أبطال دوليين يمثلون الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية بشكل مشرف.

إنجازات

وكان اتحاد الإمارات للجودو قد توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع أبطال درع التفوق العام للعبة لموسم 2022 - 2023، وفاز النادي بلقب درع التفوق العام للموسم المنقضي، برصيد 730 نقطة، بعد فوزه بالمركز الأول، ومن أبرز البطولات التي حققها بطولة كأس الاتحاد لفئة الشباب، وبطولة اليوم الوطني للجودو لفئة الشباب، ودورة محمد بن حمد الرمضانية للألعاب القتالية.

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