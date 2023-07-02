4 لاعبين يمثلون الجودو في «ألعاب الجزائر»

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 4 لاعبين شباب لتمثيل منتخب الإمارات في منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة، التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 الجاري.

وجاء قرار مجلس الإدارة بمشاركة لاعبين شباب استجابة لتوصية الجهاز الفني بمشاركة لاعبي منتخب الشباب بدلاً من المنتخب الأول، بما لا يتعارض مع برنامج تحضيرات المنتخب الأول الذي يخضع لبرنامج إعداد مسبق حتى نهاية العام الجاري، والذي يتضمن عدداً من المعسكرات الخارجية والمشاركات الدولية في إطار الاستعدادات لأولمبياد «باريس 2024».

وأعلن محمد بن ثعلوب الدرعي أن بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى الدورة العربية سيرأسها محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي، وتضم شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وجعفر النخلي مدرب منتخب الشباب وعدد 4 لاعبين من منتخب الشباب هم خالد وليد في وزن تحت 66 كلغم، وسعيد النقبي تحت 73 كلغم، وخليفة الحوسني تحت 81 كلغم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كلغم.

وأكد رئيس الاتحاد للبعثة قبل سفرها ضرورة تحقيق الاستفادة من المشاركة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات العمرية لاستضافة البطولة العربية لمنتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة والتي ستقام في الفجيرة من 16 وحتى 20 نوفمبر المقبل، وغيرها من المشاركات العربية التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو.

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