غدا .. انطلاق السباق الرئيسي لمونديال الفورمولا1 في فرنسا بمشاركة 6 زوارق إماراتية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخوض زوارق الإمارات غداً السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في مدينة "ماكون" الفرنسية، بمشاركة فريق أبوظبي " حامل اللقب" وفريق الفيكتوري وفريق الشارقة.

وتمثل الإمارات في هذا السباق ستة زوارق حيث تقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 1500 متر على امتداد "نهر المدينة"، بمشاركة إجمالية تصل إلى 20 زورقاً تمثل النخبة من متسابقي زوارق الفورمولا1 من مختلف أنحاء العالم.

ويعود في هذه الجولة البطل الإماراتي ثاني القمزي حامل اللقب بعد أن غاب عن الجولة الثانية في الصين.

ويتصدر الترتيب العام السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة، ويأتي إريك ستارك من فريق الفيكتوري ثانيا برصيد 21 نقطة، وثالثاً البولندي باتريك مارزاليك برصيد 20 نقطة.. فيما يحتل شون تورتتي من فريق أبوظبي المركز الرابع على مستوى الترتيب العام للبطولة برصيد 17 نقطة، والقمزي تاسعاً برصيد 7 نقاط.

وأكد ناصر الظاهري إداري فريق زوارق أبوظبي أنهم أمام تحدٍ كبير خاصة مع قصر مسار المسافة بين البوابات الهوائية المختلفة، والذي سيقلص فرص التقدم للأمام والتجاوز لمراحل السباق لكل المشاركين.

وقال إن فترة التدريب لزوارق الفريق والتي سبقت هذه الجولة في إيطاليا ستلعب دوراً كبيراً في أن يقدم فريق أبوظبي وجميع المتسابقين المستوى الفني الأفضل.

وأضاف الظاهري: "لمسنا من أبطالنا تقدماً ملحوظاً ومستوى مميزاً في التمارين، وسيكون مردود ذلك إيجابياً في تفاصيل السباق الرئيسي للجولة، ومن المهم حصد النقاط من أجل البقاء في صلب المنافسة للدفاع عن اللقب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز