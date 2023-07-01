اعتماد الإماراتية منى الشامسي رئيسا للجنة الاستئناف بدورة الألعاب العربية

المصدر: وام

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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية تشكيل لجنة الاستئناف في دورة الألعاب العربية بالجزائر برئاسة المستشارة منى خليفة الشامسي.

وتحتضن الجزائر النسخة الـ"15 للدورة من 5 إلى 15 يوليو الحالي.

وتضم اللجنة في عضويتها عبد الحكيم امحمد الخيتوني من ليبيا، وعوده جبريل خلف من الأردن، ونوي كريم من الجزائر مقرراً.

ونص القرار على أن تمارس لجنة الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الـ"14" من اللائحة الأساسية للدورة، من تاريخ صدور القرار وحتى بعد نهاية الدورة بثلاثة أشهر.

وتوجهت المستشارة منى الشامسي بالشكر والتقدير للثقة الغالية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وقالت إن هذا التكليف يمثل تشريفاً للمرأة العربية، وثقة كبيرة بقدراتها القانونية في الإشراف على لجنة مهمة بواحدة من أهم التجمعات العربية الرياضية.

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