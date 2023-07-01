«زوارق الإمارات» تخوض تحدي «السرعة» بمونديال «فورمولا 1» في فرنسا

المصدر: ماكون - البيان

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تبدأ اليوم مرحلة مهمة في سباق أفضل زمن بالجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، التي تستضيفها مدينة ماكون الفرنسية حتى غدٍ.

وتنطلق زوارق «الفيكتوري» وفريق أبوظبي، حامل لقب البطولة، وفريق الشارقة، ممثلين للإمارات، في رحلة تحدٍّ قوية من أجل المنافسة على الوصول للسرعات الأعلى في تصفيات الزمن.

ويختبر الثنائي بطلنا أحمد الفهيم، قائد زورق فيكتوري 3، وزميله بالفريق المتسابق السويدي أريك ستارك، قائد زورق فيكتوري 4، اليوم وللمرة الأولى، مياه نهر ساوني في الشرق الفرنسي، الذي يحتضن المنافسات في الكورس والمسار المعد لدوران الزوارق المشاركة، التي يصل عددها إلى 20 زورقاً تمثل 10 فرق.

ويدرك الفهيم وستارك أن المهمة في الجولة الثالثة لن تكون سهلة؛ إذ يمثل كورس ومسار السباق تحدياً كبيراً حيث يعد الأصعب والأقصر طولاً على الإطلاق بسبب ظروف المكان ومجرى نهر ساوني؛ حيث ستدور الزوارق حول كورس يبلغ طوله 1500 متر حول 4 عوامات حمراء مع انحناء ودوران حاد في العوامة الرابعة؛ ما يشكل تحدياً صعباً للمشاركين، ويجعل التعامل حذراً مع مشاركة 20 زورقاً منافساً.

ويتطلع الثنائي الثنائي أحمد الفهيم، والسويدي أريك ستاركاليوم إلى تسجيل بداية موفقة والحصول على مكان مميز في تصفيات سباق الزمن، من أجل تسهيل المهمة في السباق الرئيس غدٍ.

حيث يسعى أريك ستارك، قائد زورق فيكتوري 4، إلى مواصلة تألقه اللافت في البطولة العالمية والمنافسة على اللقب العالمي؛ حيث يحتل المركز الثاني قبل سباق الغد برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر مواطنه جوناس اندرسون، قائد زورق السويد 14.

وعبّر أحمد السميطي، مدير إدارة فريق الفيكتوري، عن أمنياته للفهيم وستارك، والجهاز الفني للفريق بالتوفيق في أولى مراحل جائزة فرنسا الكبرى، مؤكداً أنهما في قمة الجاهزية لخوض التحدي الأوروبي.

فرصة كبيرة

ويمثل فريق أبوظبي، حامل اللقب، زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، وزورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي، بينما تشارك أيضاً

زوارق فريق الشارقة، وزوارق فريق «الفيكتوري» في المنافسة، التي تشهد ظهور 20 زورقاً في هذه الجولة.

وأكد البطل الإماراتي ثاني القمزي، الذي يخوض الجولة بمعنويات عالية، أن الفرص كبيرة للتعويض والعودة بقوة للواجهة والمنافسة في البطولة، خاصة بعد فترة التدريبات التي قضاها الفريق في معسكره بإيطاليا قبل التوجه لجولة ماكون.

وأوضح حجم الصعوبات التي قد يواجهها مع رفيقه في الفريق شون تورنتي،وقال: أن طموحات المنافسين ستجعل المهمة غاية في الصعوبة في تصفيات أسرع زمن، وهدفي تحقيق السرعة الأفضل لتيسير مهمة الفوز بلقب السباق والجولة، والبقاء في صلب المنافسة في الترتيب العام».

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