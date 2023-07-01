برامج تطويرية لمنتخب التزلج المدولب

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للتزلج المدولب تنظيم عدد من البرامج التطويرية، للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، والمنافسة في البطولات الخارجية، خاصة بعد النتائج المميزة للمنتخب في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، والتي حقق فيها 10 ميداليات ملونة (5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتان) في أول مشاركة خارجية.

وأكد عبيد الفلاحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والفعاليات، أن الإنجاز الكبير للمنتخب مؤخراً بدورة برلين 2023، يمثل دافعاً قوياً للمنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز