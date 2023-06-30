منتخب الإمارات لألعاب القوى يتوجه غدا إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

. تتوجه بعثة منتخب الإمارات لألعاب القوى غداً إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية، المقررة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، ضمن وفد الدولة المشارك في 15 مسابقة رياضية، والذي يتألف من 131 رياضياً من بينهم 80 لاعباً و51 لاعبة.

وتضم قائمة المنتخب 10 لاعبين ولاعبات هم الشعالي حسن النعيمي، "مشي 10 و20 كم"، وسالم البلوشي "وثب طويل"، وسلطان سلمان "400 متر عدو"، و400 في 400 تتابع"، ومفرج العامري " 400 متر و4 في 400 متر"، ومعاذ فوزي " 400 متر حواجز وتتابع 4 في 400 "، ومحمد حسن النوبي "100 و200 متر و4 في 400 تتابع"، وفاطمة الحوسني" رمي الجلة والقرص"، وفاطمة البلوشي" 200 متر عدو"، ومهرة عبدالرحيم" 200 في 400 متر حواجز"، وعلياء الحمادي" وثب عالي ووثب طويل".

وأعلنت اللجنة الفنية إقامة منافسات ألعاب القوى من 4 إلى 7 يوليو المقبل على "ملعب الصاطو"، في الفترة الصباحية بمسابقات المشي لمسافة 10 كلم" سيدات"، و100 متر حواجز" سيدات"، و100 متر " سيدات" أيضاً، والوثب العالي " سيدات"، و100 متر رجال.

وتشهد الفترة المسائية مسابقات رمي الجلة" سيدات"، والوثب العالي" رجال"، ورمي الرمح "سيدات"، وسباق 100 متر "رجال وسيدات"، و500 متر سيدات، ورمي الجلة " رجال"، والوثب الطويل "سيدات"، و200 و400 متر سيدات، و400 متر رجال، و1500 متر " رجال وسيدات"، و4 في 100 " رجال وسيدات"، و10 آلاف متر رجال.

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، اكتمال الاستعدادات المقررة لمشاركة المنتخب في الدورة، وتقليص عدد أفراد المنتخب إلى 10 لاعبين ولاعبات، بإراحة اللاعبين خالد خليل وأحمد الكندي، للاستحقاقات المقبلة مثل البطولة الآسيوية في تايلاند من 12 إلى 16 يوليو المقبل.

وأشار إلى أهمية صقل الخبرات وبناء القدرات للاعبي ولاعبات المنتخب من خلال البطولات الإقليمية والقارية والدولية، والمنافسة على تحقيق الأرقام الشخصية، والنتائج الجيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز