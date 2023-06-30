ثيم يواجه تسيتسيباس وفينوس تلتقي سفيتولينا في ويمبلدون

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أوقعت قرعة بطولة ويمبلدون للتنس، التي أقيمت اليوم الجمعة، النمساوي دومينيك ثيم، بطل أمريكا المفتوحة للتنس، في مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، في الدور الأول من البطولة، وقد يلتقي الفائز منهما مع البريطاني أندي موراي، الفائز باللقب مرتين.

ولا يقدم ثيم، الذي لا يزال يكافح من أجل العودة لمستواه عقب عودته من إصابة في المعصم، وتسيتسيباس أفضل مستوياتهما على الملاعب العشبية، وهو ما قد يدعم مساعي موراي في التقدم بالبطولة، بشرط فوزه على مواطنه البريطاني ريان بينيستون.

وأصبح موراي أول بريطاني في 77 عاما يتوج بلقب بطولة ويمبلدون وكان ذلك في عام 2013. وفاز باللقب مرة أخرى في 2016، كما حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 قبل فترة غيابه الطويلة بسبب إجرائه لجراحة في الفخذ.

وفي المقابل، يبدأ حامل اللقب، الصربي نوفاك ديوكوفيتش مسعاه للتتويج بلقبه الـ24 في بطولات الجراند سلام، وحال تتويجه بلقب البطولة، سيعادل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى المسجل باسم مارجريت كورت، بمواجهة الأرجنتيني بيدرو كاشين.

وتوج ديوكوفيتش بآخر أربع نسخ، ومن شأن حصوله على اللقب يوم 16 يوليو أن يجعل مسعاه للفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد قائما.

وكان آخر لاعب توج بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد هو رود لافر في 1969.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الثاني بتصنيف البطولة خلف المصنف الأول على العالم الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي يفتتح مبارياته بمواجهة الفرنسي جيمي شاردي.

وفي منافسات السيدات، ستكون أبرز مباريات الدور الأول تلك التي تجمع بين الأمريكية فينوس ويليامز، الفائزة باللقب خمس مرات، والأوكرانية يلينا سفيتولينا، حيث تشارك اللاعبتان بالبطولة عبر بطاقة دعوة (وايلد كارد).

وتشارك ويليامز /43 عاما/ في بطولة ويمبلدون للمرة الـ24 ، وكانت آخر مرة توجت فيها باللقب في عام 2008. وعادت سفيتولينا، وصيفة نسخة 2019، للمنافسات قبل أسابيع قليلة بعد أن وضعت طفلا.

وتلتقي الأمريكية كوكو جوف مع مواطنتها صوفيا كينن، الفائزة ببطولة أستراليا 2020.

وتبدأ البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى على العالم، والتي انسحبت من مباراتها في الدور قبل النهائي ببطولة باد هومبورج اليوم الجمعة بسبب المرض، أمام اللاعبة الصينية تشو لين.

وتواجه حاملة اللقب يلينا ريباكينا، من كازاخستان، الأمريكية شيلبي روجرز في مباراتها الافتتاحية.



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