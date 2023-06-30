«فيكتوري» جاهز لـ«مونديال الزوارق السريعة»

المصدر: ماكون - البيان

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اكتمل في مدينة ماكون الفرنسية وصول وفد فريق فيكتوري للزوارق السريعة-فورمولا 1، استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2023- التي تبدأ اليوم، وتستمر حتى يوم بعد غد.

ويشارك الفريق في المنافسات عبر الزورقين فيكتوري 3، بقيادة بطلنا أحمد الفهيم وفيكتوري 4، بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك، الذي يطمح وبقوة إلى وضع بصمة في هذه المرحلة، التي تشكل محطة مهمة في السباق نحو صدارة الترتيب العام.

ويحتل زورق فيكتوري 4، بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر مواطنه جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14.

حرص

وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توفير فرص النجاح للفريق الأزرق في مهمته المرتقبة في فرنسا، حيث نظم النادي معسكراً تدريبياً قصيراً في دبي، بإشراف الجهازين الفني والإداري للفريق للتأقلم أكثر على الزورق، وزيادة التفاهم بين المتسابقين و(راديو مان) كل زورق.

حافز

وقال إريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 إنه يحمل دوافع كبيرة، ويشعر بحوافز عديدة، من أجل تقديم أداء متميز في الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة- فورمولا 1، والمنافسة على صدارة الترتيب العام، حيث يحتل المركز الثاني حالياً بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

وأضاف ستارك أنه ممتن للغاية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق العمل في إدارة فريق فيكتوري، وسعيد بالعمل مع الجهازين الفني والإداري للفريق، وزميله بالفريق البطل الإماراتي أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، مشيداً بجهود وتعاون الجميع من أجل إنجاح مهمته في مشوار البطولة العالمية هذا العام.

وأكد قائد زورق فيكتوري 4: أشعر أن حلمي بات قريباً أكثر من أي وقت مضى مع فريق فيكتوري، الذي انضممت إليه منذ عام 2019.

وذلك لمعانقة إنجاز كبير في البطولة العالمية، مؤكداً أن طموحه سيكون المنافسة على قمة الترتيب العام، والمنافسة بقوة على لقب الجولة الثالثة في مدينة ماكون الفرنسية فاتحة الجولات الأوروبية في موسم 2023.

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