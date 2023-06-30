96 مباراة في موسم كرة اليد للرجال

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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كشفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، برئاسة داود المليح عن أن الرزنامة الرسمية لموسم كرة اليد لفرق الرجال تتضمن 6 مسابقات، بمشاركة 8 أندية وهي: الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والجزيرة والعين ومليحة ودبا الحصن.

ويشهد الموسم إقامة 96 مباراة، هي: الدوري العام (65 مباراة)، وكأس الاتحاد (13 مباراة)، و كأس الإمارات (15 مباراة)، وكأس السوبر الإماراتي (مباراة واحدة)، وكأس السوبر الإماراتي- البحريني (مباراة واحدة)، والنسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي- السعودي (مباراة واحدة).

ضربة البداية

وأوضح داود المليح أن ضربة بداية موسم الرجال، في الخامس من سبتمبر المقبل، مع انطلاقة كأس الاتحاد المتضمنة 13 مباراة، والمقامة بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مجموعتين، بعد أن وزعت القرعة الفرق الثمانية المتنافسة إلى مجموعتين، ضمت الأولى: الشارقة وشباب الأهلي والوصل ودبا الحصن.

والمجموعة الثانية ضمت أندية النصر والجزيرة والعين ومليحة، ويشمل الدور التمهيدي 12 مباراة تحدد نتائجه هوية متصدري المجموعتين المتأهلين للمباراة النهائية، التي تقام في 16 من الشهر ذاته.

السوبر الإماراتي

والمسابقة الثانية بالموسم هي النسخة السادسة من كأس «السوبر الإماراتي»، التي تقتصر على مباراة واحدة تقام في 22 سبتمبر 2023، وتجمع بين بطلي الدوري والكأس للموسم الماضي، الشارقة صاحب إنجاز خماسية موسم 2022 - 2023، وشباب الأهلي الذي حل وصيفاً في مسابقة الكأس.

«كأس الإمارات»

وأضاف المليح أن كأس الإمارات ستكون المسابقة الثالثة بالموسم وتنطلق في السادس من أكتوبر، وتضم 15 مباراة، وتستهل بدورها التمهيدي المقام بنظام المجموعات (12 مباراة)، بعد أو وضعت القرعة فريق شباب الأهلي في المجموعة الأولى، ومعه الجزيرة والوصل والنصر.

وجاء الشارقة على رأس المجموعة الثانية بجوار العين ومليحة ودبا الحصن، وفي نهاية التمهيدي تتحدد هوية بطلي ووصيفي المجموعتين، الذين سيخوضان مواجهات الدور نصف النهائي 21 من الشهر ذاته، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية المقرر لها 28 أكتوبر 2023.

نظام جديد

ووضع لجنة المسابقات نظاماً جديداً لبطولة الدوري الموسم المقبل، الذي يشمل 65 مباراة، ومكوناً من دور تمهيدي يتضمن 55 مباراة.

ويقام بنظام الدوري الكامل من دورين، تحدد نتائجه الفرق الأربعة الأولى، التي ستخوض منافسات الدور نصف النهائي المقام بدوره من مواجهتي ذهاب وإياب تقامان في 29 مارس و20 أبريل 2024، وتحددان هوية طرفي المباراة النهائية في 28 أبريل 2024، بجانب طرفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تقام باليوم نفسه.

ويتزامن نصف نهائي الدوري مع إقامة دور تكميلي للفرق، التي حلت في المراكز من ( 5 – 8 ) بختام الدور التمهيدي، والذي يقام في 30 مارس و20 أبريل من دور واحد، تجمع الخامس مع الثامن والسادس مع السابع، والفائزان يتنافسان على المركزين الخامس والسادس، والخاسران يلعبان على المركزين السابع والثامن.

وختم المليح حديثه أن الموسم يشهد النسخة الأولى لبطولة «كأس السوبر الإماراتي-السعودي» وسيحدد الموعد بالاتفاق بين الاتحادين، والأمر ذاته بالنسبة لتحديد الوقت لإقامة النسخة السادسة من «كأس السوبر الإماراتي-البحريني»، التي تستضيفها الإمارات.

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