8 ألعاب في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستقطب فعاليات صيف أبوظبي الرياضي أعداداً كبيرة من محبي وعشاق ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

وكانت النسخة الثانية من صيف أبوظبي الرياضي قد انطلقت مطلع شهر يونيو الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر فعالياتها حتى 12 أغسطس المقبل.

وذلك بعد النجاحات، التي حققتها النسخة الأولى، التي أقيمت العام الماضي، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة، خلال فصل الصيف.

وتشتمل فعاليات صيف أبوظبي الرياضي على 8 رياضات هي: كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، البادل تنس الأرضي المصغر، كرة الريشة، الكريكيت، الجري، ومضمار للكروس فيت.

وتقام النسخة الثانية من صيف أبوظبي الرياضي على أكثر من 27 مضماراً وملعباً للأنشطة الرياضية، وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تضم ملعبين لكرة القدم السباعية، و3 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و8 ملاعب للبادل تنس، و6 ملاعب لكرة الريشة، و3 ملاعب لكرة السلة، و3 ملاعب للكرة الطائرة، وملعباً للكريكيت، ومضماراً مخصصاً للجري بطول كيلو متر واحد، وركناً مخصصاً للتدريبات البدنية.

أنشطة مصاحبة

كما تتضمن الفعالية، التي أصبحت واحدة من الأحداث الأساسية على أجندة الفعاليات الرياضية في العاصمة أبوظبي عدداً من الأنشطة المصاحبة والمخصصة للأفراد والمجموعات والعائلات ومحبي الرياضة، وتعد وجهة مثالية تؤكد الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة.

وقررت الجهة المنظمة لصيف أبوظبي الرياضي إقامة مجموعة من المسابقات والفعاليات المصاحبة الجديدة على هامش الفعالية في نسختها الثانية، تتضمن تنظيم 4 بطولات «تشامبيونز ليغ» في كرة القدم، وكرة السلة، وتنس الريشة، والبادل تنس، وانطلقت بفعالية يوم اليوغا العالمي منتصف الشهر الجاري.

إضافة إلى سباق ألوفت الخيري، الذي يقام يوم 12 أغسطس المقبل، وسباق الدراجات الهوائية الداخلي، وفعالية رينغ ذا بيل، إلى جانب فعالية يوم المرأة الإماراتية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز