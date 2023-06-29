اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى: مبادرات الإمارات تمنحها أولوية في استضافة "بطولة قارية "

المصدر: وام

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أكد حسين علي الأمين العام للاتحاد الكويتي لألعاب القوى، المدير التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، أن الاتحاد الإماراتي برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، على تواصل دائم مع الاتحاد الكويتي واتحاد غرب آسيا، وهو من المبادرين لاستضافة بطولات "غرب آسيا"، وستكون هناك أولوية للإمارات في استضافة إحدى البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن حسين علي في تصريحات له زيادة عدد مسابقات اتحاد غرب آسيا ضمن أجندة 2024، لتصبح 4 بطولات بعد إقامة 3 بطولات في 2023، للرجال والسيدات، والشباب، وبطولة الأندية.

وأشاد المدير التنفيذي لاتحاد غرب آسيا باللقاء الدولي الأول لأفضل الممارسات في مجال ألعاب القوى، الذي نظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى مؤخراً تحت شعار "التجارب الناجحة"، واعتبره مبادرة بناءة، لتبادل التجارب وإثراء الواقع المرتبط بالجوانب التطويرية لهذه الرياضة، وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة.

وأشار إلى أن فوز دولة الإمارات باستضافة بطولة غرب آسيا للشباب تحت 20 عاماً في نسختها ال 21 العام المقبل، خطوة مميزة خاصة و أن هناك تجهيزات مبكرة من اتحاد الإمارات لتنظيم البطولة.

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