ثالث محطات مونديال زوارق الفورمولا 1 غداً

المصدر: ماكون - البيان

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تشهد مدينة ماكون الفرنسية غداً الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» والتي تشارك فيها الإمارات بثلاثة فرق هي فيكتوري وفريق الشارقة وفريق أبوظبي للزوارق السريعة حامل اللقب.

وينشد فريق أبوظبي للزوارق السريعة استمرار الدفاع عن لقب البطولة والثلاثية التي حققها الموسم الماضي بعد أن حصد اللقب الرئيسي ولقب الفرق ولقب السرعة، وستكون جولة ماكون جوهرية لتحقيق هذا الهدف.

وبدأ موسم 2023 للبطولة بالجولة الأولى في أندونيسيا في شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تقلبات جوية غير معهودة حل من خلالها شون تورنتي في المركز التاسع بعد شطب نتيجة المركز الأول بسبب انطلاقة غير صحيحة، واستمرت مع الجولة الثانية في الصين في شهر مايو الماضي، والتي لم يشارك من خلالها ثاني القمزي بحضور الاحتياطي راشد القمزي، وحل من خلالها تورنتي في المركز الثاني، وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة فإن شون حالياً في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ويأتي القمزي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويتصدر الترتيب العام حالياً السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة، ويحل إريك ستارك من فريق الفيكتوري ثانياً برصيد 21 وثالثاً البولندي باتريك مارزاليك برصيد 20 نقطة.

تحضير

وتكتمل بعثة الفريق اليوم في مدينة ماكون الفرنسية بوصول المتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي والاحتياطي راشد القمزي بعد رحلة تدريبات قصيرة في إيطاليا، وأيضاً الجهاز الإداري ممثلاً في سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق والإداري ناصر الظاهري والراديو مان جمعة القبيسي.

وسبق للفريق وأن خاض سلسلة من التدريبات والتمارين في إيطاليا في مدينة سان نازارو وعلى مسار مشابه للمسار الذي سيوضع من خلال هذه الجولة في ماكون مع التركيز الكبير من خلال تدريبات إيطاليا على تحقيق سرعات عالية وقوية. وسبق لفريق أبوظبي أن حقق في ماكون نتائج متميزة الموسم الماضي، حيث أحرز شون المركز الأول وحل القمزي وصيفاً لتكون الذكريات باسمة لفريق الأبطال مع انطلاقة الجولة الحالية.

تأكيد

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق أن المحطة الحالية لفريق أبوظبي في المنافسة مهمة للغاية، حيث إن جمع النقاط هو الهدف الأساسي في هذه المرحلة لإكمال مشوار الدفاع عن اللقب، وقال: تم إشراك الفريق في معسكر تدريبي في إيطاليا من أجل التجهيز للجولة الحالية، ولا نريد التفريط في أي نقطة من أجل مواصلة مشوارنا القوي في البطولة هذا الموسم.

وأشاد سالم الرميثي بمستوى وقدرات ثاني القمزي وشون تورنتي، مؤكداً أن الإمكانية والمهارة والخبرة موجودة لدى أبطالنا من أجل الوصول لمنصة التتويج والمراكز الأولى في جولة ماكون.

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