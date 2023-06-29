منذر الجسمي.. طبيب على طريق احتراف رفع الأثقال

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد منذر أحمد الجسمي لاعب نادي أبوظبي لرفع الأثقال أن عشقه للرياضة بشكل عام، ورفع الأثقال بشكل خاص لم يشغله عن عمله كونه طبيب امتياز في مستشفى الشيخ شخبوط، عقب تخرجه من كلية الطب من جامعة الإمارات بالعين العام الماضي، مشيراً إلى أنه يسعى لأن يكون أول طبيب يحترف لعبة رفع الأثقال، ويتحول للمسار الاحترافي بالكامل في اللعبة، من أجل تحقيق حلمه بحصد البطولات والميداليات.

وقال منذر لـ «البيان»: «وجدت نفسي في رفع الأثقال، وأنها الرياضة التي تناسبني وتحقق شغفي، خصوصاً أنها تختلف عن «الكروس فت» في التكنيك الخاص بها، ورفع الأثقال هي فن وقوة ومرونة وهو ما جذبني إليها بشدة، وأسعى لأن أكون أول طبيب إماراتي محترف في لعبة رفع الأثقال». وأشار إلى أنه بدأ ممارسة رفع الأثقال في رأس الخيمة وتدرب تحت قيادة مدرب المنتخب الوطني للعبة رضا البطوطي، قبل أن ينضم إلى نادي أبوظبي لرفع الأثقال مطلع 2023.

مشاركة فعلية

وقال: «بدأت المشاركة فعلياً في البطولات الرسمية في العام الماضي، وشاركت في بطولة غرب آسيا التاسعة في قطر في العام الماضي، وهي أول مشاركة خارجية بالنسبة لي، كما شاركت في فعاليات عدة في دبي».

وعن مشاركاته المقبلة أضاف: «نخوض حالياً برنامجاً تدريبياً في بطولة داخلية في أبوظبي استعداداً للمشاركة في بطولة بالي الدولية بإندونيسيا، والتي تمثل أول مشاركة خارجية للاعبي أبوظبي لرفع الأثقال».

وشدد على أنه يحلم بتمثيل الإمارات في البطولات الكبرى خصوصاً أن هناك قلة في عدد لاعبي رفع الأثقال بصفة عامة، معرباً عن أمنياته بالمشاركة في الأولمبياد.

وأكد أنه وجد دعماً كبيراً من أسرته وبخاصة والدته، وقال: «والدتي كانت سعيدة للغاية لأني أمارس في حياتي شيئاً آخر مثل الرياضة بخلاف الدراسة والوظيفة، وتحرص على دعمي والاهتمام بي كثيراً، وتحفيزي من أجل تحقيق أهدافي».

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