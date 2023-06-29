«عالم دبي للرياضة» وجهة مثالية في عطلة العيد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يعدّ «عالم دبي للرياضة» وجهة مثالية في عطلة عيد الأضحى المبارك لمحبي الرياضة والنشاط البدني بشكل عام، حيث يواصل استقبال زواره بلا توقف على مدار أشهر الصيف حتى 10 سبتمبر المقبل من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل. وانطلقت النسخة الـ 13 من «عالم دبي للرياضة» التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الأول من يونيو الجاري.

تحديات

ويشتمل «عالم دبي للرياضة» على العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات، والتي يتم تنظيمها ضمن 40 مرفقاً وملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة، وهو الوجهة المثالية لعشاق الرياضة للاستمتاع بالأنشطة الرياضية اليومية، بالإضافة إلى مهرجانات نهاية الأسبوع والتحديات والحصص التدريبية التي تلبي احتياجات محبي الرياضة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى مهرجانات نهاية الأسبوع والتحديات والحصص التدريبية التي تلبي احتياجات محبي الرياضة خلال فصل الصيف، إضافة إلى بعض الفعاليات الجديدة بما في ذلك «عالم دبي للأطفال»، والذي يضم أنشطة وألعاباً ترفيهية ممتعة للصغار، كما يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المجانية مثل ألعاب الفيديو ومصارعة الأذرع والجينجا والغولف المصغر.

ملاعب

كما يضم «عالم دبي للرياضة» 17 ملعباً لكرة الريشة، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعباً للكريكيت، وملعبين للبادل، وستة ملاعب لكرة القدم، وثمانية ملاعب لتنس الطاولة، وملعبين للتنس، وملعبين للكرة الطائرة، وملعبين للبيكل بول، وصالة رياضية واستوديو للياقة البدنية يقدّم حصصاً يومية، إضافة إلى بعض الفعاليات الجديدة بما في ذلك «عالم دبي للأطفال»، والذي يضم أنشطة وألعاباً ترفيهية ممتعة للصغار، كما يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المجانية مثل ألعاب الفيديو ومصارعة الأذرع والجينجا والغولف المصغر. ويُعدّ «عالم دبي للرياضة» حدثاً ضخماً يدعم أجندة دبي المتمثلة في تعزيز نمط حياة صحي قائم على اللياقة البدنية، ومن المقرر أن تستمر أنشطته وفعاليته لمدة ثلاثة أشهر.

أهداف

ويعتبر «عالم دبي للرياضة» منصة مميزة للراغبين في تعليم أطفالهم مهارات جديدة في الأكاديميات الرياضية المشاركة، أو الاستمتاع معهم في «عالم دبي للأطفال» والذي يتم تنظيمه لأول مرة ضمن عالم دبي للرياضة، ويوفر منصة تفاعلية لجميع أفراد العائلة من أجل التدريب وتحقيق أهداف اللياقة البدنية والاستمتاع بممارسة الألعاب الرياضية طوال الصيف.

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