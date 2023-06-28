"أبوظبي للزوارق السريعة" يدافع عن لقبه في " مونديال العالم" بفرنسا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في ثالث محطات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تستضيفها مدينة "ماكون" الفرنسية في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل ممثلا للإمارات مع فريقي الشارقة والفيكتوري.

ويتطلع فريق أبوظبي للزوارق السريعة عبر هذه الجولة للدفاع عن لقب البطولة.

وسيتم التسجيل الرسمي في البطولة غداً، ثم الفحص الفني، قبل الانتقال يوم السبت إلى سباق أفضل زمن، ومن ثم السباق الرئيسي والختامي يوم الأحد.

وخاض فريق أبوظبي سلسلة من التدريبات في مدينة "سان نازارو" الإيطالية، على مسار مشابه للمسار الذي سيوضع لهذه الجولة في مدينة ماكون، مع التركيز على تحقيق سرعات عالية وقوية.

وبدأ موسم 2023 للبطولة بالجولة الأولى في أندونيسيا في فبراير الماضي، والتي شهدت تقلبات جوية غير معهودة حل من خلالها البطل شون تورنتي في المركز التاسع، بعد شطب نتيجة المركز الأول بسبب انطلاقة غير صحيحة.. واستمرت المنافسة مع الجولة الثانية بالصين في مايو الماضي والتي لم يشارك فيها البطل ثاني القمزي.

ويأتي تورنتي حالياً في المركز الرابع برصيد 17 نقطة على مستوى الترتيب العام للبطولة، والقمزي تاسعاً برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الترتيب العام السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة، وإريك ستارك من فريق الفيكتوري ثانياً برصيد 21 نقطة، وثالثاً البولندي باتريك مارزاليك برصيد 20 نقطة.

و يصل المتسابقون ثاني القمزي وشون تورنتي والاحتياطي راشد القمزي غداً الخميس إلى مدينة ماكون الفرنسية، كما يتواجد أيضاً الجهاز الإداري ممثلاً في سالم الرميثي رئيس البعثة والإداري ناصر الظاهري، و"الراديو مان" جمعة القبيسي.

من جهته وجه سالم الرميثي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لدعمه المتواصل ومتابعته لجميع تفاصيل المشاركات الدولية.

وأكد الرميثي أن المحطة الحالية في المنافسة مهمة لجمع النقاط و الذي يعتبر الهدف الأساسي، لإكمال مشوار الدفاع عن اللقب.. وقال إن الفريق خاض معسكراً تدريبياً في إيطاليا، ولا نريد التفريط في أي نقطة، ولدى أبطالنا ثاني القمزي وشون تورنتي الإمكانات الكبيرة والمهارات الجيدة للمنافسة على المراكز الأولى".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز