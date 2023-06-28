الحكم الإماراتي حامد الروسي يدير مباريات دوري الأمم للكرة الطائرة

المصدر: وام

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يشارك الحكم العالمي الإماراتي حامد الروسي في إدارة الأسبوع الثالث لمباريات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال، والمقررة بمدينة انهايم بولاية لوس انجلوس الأمريكية في الأول من يوليو المقبل.

وتضم منافسات هذه الجولة منتخبات الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وصربيا وكوبا وألمانيا وإيران وبلغاريا، ويتحدد على ضوء نتائج هذه الجولة المنتخبات المتأهلة لنهائي البطولة.

وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يشارك فيها الروسي في إدارة نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال والسيدات.

وعقب مشاركته في إدارة الأسبوع الثالث للرجال، يشارك الروسي، في إدارة مباريات نهائيات دوري الأمم للسيدات لعام 2023 بمدينة ارلينجتون بولاية تكساس، وسبق له إدارة مباريات الأسبوع الأول للسيدات بتركيا.



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