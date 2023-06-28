البرازيلي إيستيما : رؤية واضحة وطموحة لأبوظبي نحو تطوير الجوجيتسو في العالم

المصدر: وام

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أكد البرازيلي براوليو دي أوليفيرا إيستيما، بطل الحزام الأسود في الجوجيتسو، أن "رؤية أبوظبي" واضحة وطموحة وتهدف إلى التطوير في عالم الجوجيتسو وإحداث تغيير جذري على المستوى العالمي.

وفاز إيستيما، خلال مسيرته في الجرابلينج، بالعديد من بطولات الجيوجيتسو البرازيلية أبرزها بطولة ADCC، وبطولة بان أمريكا، وبطولة أوروبا، ويعتبره البعض واحداً من أفضل ممارسي رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية في العالم وأحد المدربين الرئيسيين لأكاديمية جرايسي بارا في المملكة المتحدة.

وقال إيستيما، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن "بطولة أبوظبي اكستريم": عندما أرى أن الرياضة التي أحبها تُعتبر رياضة أساسية في بلد يعمل جاهدًا على تعزيزها ونشرها في جميع أنحاء العالم، أشعر بإعجاب شديد، وأستطيع أن أتخيل الإمكانيات التي يمكن أن نحققها معًا في الجوجيتسو.

وأضاف: فخور بأن أكون جزءًا من بطولة "أبوظبي اكستريم"، وأتطلع بشغف إلى خوض التحديات التي ستواجهني والفرص التي سأحصل عليها للتطور في هذه الرياضة؛ الجوجيتسو ليست مجرد رياضة، بل هي طريقة حياة تعلمنا من خلالها الصبر والتواضع والاحترافية.

وأوضح: بفضل رؤية وقيادة دولة الإمارات، أعتقد أننا سنحقق تقدماً هائلاً في رحلتنا لتطوير الرياضة وتعزيزها على المستوى العالمي، كما أود أن أشيد بمجهود سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تطوير ونجاح هذه الرياضة، إن تفانيه والتزامه بتعزيز الجوجيتسو ونشرها في الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى العالمي يستحق كل الإشادة.

وأضاف: عندما أرى الجوجيتسو تمارس في الفضاء، أدرك حقًا أنه لا يوجد رياضة في التاريخ رأيتها تحقق هذا الإنجاز المدهش، وأعتقد أن ذلك يعكس شغفًا حقيقيًا من أبوظبي لهذه الرياضة.

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