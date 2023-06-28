"الإمارات للدراجات الهوائية" يعلن القائمة المشاركة في "طواف فرنسا"

المصدر: وام

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أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية القائمة المشاركة في سباق طواف فرنسا من 1 إلى 23 يوليو المقبل، والذي ينطلق من مدينة بلباو الإسبانية.

وتضم القائمة 8 دراجين، هم : تادي بوجاتشار (سلوفينيا)، ورافال ماجكا (بولندا)، وميكيل بيرج (الدنمارك)، وفيليكس جروسشارتنر (أستراليا)، ومارك سولير (إسبانيا)، وماتيو ترينتين (إيطاليا)، وفيجارد ستيك لانجن (النرويج)، وآدم ييتس (بريطانيا).

ويشتمل الطواف على 21 مرحلة، وقد سبق للسلوفيني بوجاتشار الفوز باللقب مرتين.

وينطلق بوجاتشار (24 عاما) مع الفريق من بلباو على طريق بطول 182 كيلومتراً، قبل أن يصل جبال البرانس، ويتحرك شرقًا نحو جبال الألب، وأخيراً إلى الشانزليزيه في باريس حيث يوج خط نهاية السباق.

ويقود الفريق المدير الرياضي جوكسيان ماتشين فرنانديز (سبا)، ومديرو الرياضة أندريه هاوبتمان وسيمون بيدرازيني وماركو ماركاتو.

وعلق بوجاتشار على الحدث المرتقب بقوله: الطواف من أكبر الفعاليات في الرياضة العالمية، وسعداء لأننا سنكون جزءاً منها، حيث عملنا كفريق مع مجموعة جيدة من اللاعبين بشكل كبير للاستعداد، بالرغم من وجود بعض المنافسين في مثل هذه السباقات الكبرى، وطموحنا دائماً هو الفوز.

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