فريق الإمارات يشارك بـ 8 دراجين في «طواف فرنسا»

المصدر: دبي - البيان

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كشف فريق الإمارات عن قائمة الفريق المشارك في سباق طواف فرنسا خلال الفترة من 1 حتى 23 يوليو المقبل، الذي ستنطلق مرحلته الأولى من مدينة بلباو الإسبانية السبت المقبل. وسيخوض الفريق «21 مرحلة» يقودها الدراج السلوفيني تاديج بوغاتشار، مع مجموعة منوعة من دراجي الطرق الصاعدة وخبراء التضاريس المسطحة لدعم الدراج السلوفيني. وسيقود بوجار البالغ من العمر 24 عاماً التحدي الذي يبدأ من بلباو بمرحلة على طريق بطول 182 كيلومتراً قبل أن يصل جبال البرانس، ويتحرك شرقاً نحو جبال الألب وأخيراً إلى الشانزليزيه في باريس، حيث نهاية السباق التي تتضمن فقرة احتفالية.

قائمة

وتشتمل قائمة فريق الإمارات المشاركين في الطواف الأسماء التالية: تاديج بوغاتشار (سلوفينيا)، رافال ماجكا (بولندا)، ميكيل بيرج (الدنمارك)، فيليكس جروسشارتنر (أستراليا)، مارك سولير (إسبانيا)، ماتيو ترينتين (إيطاليا)، فيجارد ستيك لانجن (النرويج)، آدم ييتس (بريطانيا).

فوز

وقال بوغاتشار: «الطواف يمثل أكبر الفعاليات في الرياضة العالمية، ونحن سعداء ومتحمسون للغاية لأننا سنكون جزءاً منها. وقد عملنا كفريق بشكل جاد للاستعداد وكل شيء أصبح على ما يرام الآن، لدينا مجموعة جيدة جداً، على الرغم من وجود بعض المنافسين الجادين، ولكن هذا هو الحال دائماً في السباقات الكبرى. نحن ذاهبون إلى هناك لتقديم عرض جيد، وذاهبون أيضاً بهدف الفوز».

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