استقبال حافل لأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عادت أمس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لأرض الوطن، حيث شهد مطار دبي الدولي استقبالاً حافلاً لها، تثميناً لمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي الناجحة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وحصول اللاعبين على 73 ميدالية في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر عالمياً، حيث حققت الإمارات أفضل نتيجة على مستوى الدول العربية المشاركة، حيث تمكن اللاعبون من الفوز بـ 18 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية، في 20 رياضة مختلفة.

استقبال

وكان في استقبال البعثة عند عودتها لفيف من كبار الشخصيات منهم سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعبدالله الحميدان، الأمين العام في لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعائشة ميران، عضوة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعيد النيادي، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وريم الفهيم، عضوة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعبيد مبارك الفلاحي، عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والفعاليات اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومريم راشد المنصوري، مديرة إدارة الشؤون الإدارية -اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب، وأمين يوسف أمين، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في أدنوك، وريم أبو العينين رئيسة قسم المسؤولية المجتمعية في أدنوك، بالإضافة لممثلي للاتحادات الرياضية وجمعيات أصحب الهمم في الدولة، وأسر اللاعبين.

فخر

من جهته، أعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة عن بالغ سعادته وفخره بما حققته بعثة الإمارات. وقال: «نجح أبطالنا في بلوغ منصات التتويج في هذه الدورة بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وتهيئة عوامل النجاح وتذليل الصعاب كافة أمامهم ما فتح أبواب المجد في برلين»، مؤكداً أن أبطال وبطلات الإمارات كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج ورفعوا علم الدولة عالياً في سماء برلين.

وأضاف: «بكل فخر واعتزاز أتقدم بالتهنئة الخالصة للاعبين وأسرهم ومدربيهم وجميع الفرق الفنية، ولكافة الاتحادات الرياضية والقائمين عليها الذي عملوا بجد وإخلاص في سعيهم لإعداد وتحضير لاعبيهم بالصورة المثلى التي تستهدف تحقيق الطموحات المنشودة، ولا يفوتني أن أشكر كل من وقف وراء هذا النجاحات، والتي أثلجت صدورنا جميعاً».

إنجازات

وأشاد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي باللاعبين وقال: «إنجازات رياضيينا في الأولمبياد الخاص تعكس رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهم. بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في عام 2019 تأتي مشاركة الدولة في ألعاب برلين 2023 بأكبر بعثة، وقد حرص أبناء وبنات الوطن على عكس هذه الرعاية والدعم الكبيرين من قيادتنا الرشيدة بتحقيق أكبر حصيلة عربية في الحدث الأكبر في العالم والتي بلغت 73 ميدالية من بينها 18 ذهبية و22 فضية و33 برونزية، فلهم منا كل التقدير والثناء على ما قدموه لدولة الإمارات بإخلاص وتفان رائعين».

مكتسبات

من جانبه هنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي، الإمارات قيادة وشعباً بالمنجزات والمكتسبات التي حققها الأبطال في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وحصولهم على 73 ميدالية في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر عالمياً. وقال: «أثبت أبطال الأولمبياد من أصحاب الهمم قدرتهم على الوصول إلى منصات التتويج، رافعين علم بلادهم عالياً، متسلحين بإرادة صلبة وقوية، ومتغلبين على جميع التحديات، ليكونوا مثالاً يحتذى به، ونبراساً للتصميم والعمل الجاد والدؤوب».

قال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «أسعدنا التواجد في استقبال بعثة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص لنحيي اللاعبين من أصحاب الهمم أصحاب المنجزات الكبيرة التي نفخر بها جميعاً. نبارك لهم ولأسرهم الكريمة ولقيادة دولة الإمارات على تحقيق النتائج المشرفة ورفع اسم دولة الإمارات عالياً».

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