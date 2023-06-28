«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية

المصدر: دبي - البيان

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عقد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، برئاسة سلطان علي الطاهر اجتماعاً، بحضور جميع الأعضاء بالتشكيل الجديد، الذي يضم مشعل موسى نائب رئيس الجهاز الفني، وسعود المرزوقي مسؤول لجنة المنتخبات، ومنصور عبدالله مسؤول لجنة المسابقات، وفيصل الحمادي مسؤول لجنة الحكام، وعبدالله مراد مسؤول لجنة نشر اللعبة في المدارس، وعائشة الزرعوني مسؤول لجنة الأحداث والفعاليات، وسعيد أحمد خوري، وإيمان العارف.

وناقش الاجتماع الاستعدادات لمنتخبنا الوطني المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، من خلال المعسكر، الذي أقامه الاتحاد بفندق سنترو الشارقة لمدة 5 أيام.

ويمثل منتخب الرجال سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان وعبدالرحمن الطاهر، وعمران الحوسني، وعمار السدراني، ومعهم المدرب التركي عزيز ميرت، والإداري عبدالكريم صالح آل علي، فيما يضم منتخب السيدات، اللاعبات وافية درويش، وروضة السركال، ومريم عيسى، وأحلام راشد وعنود عيسى، ومعهن المدرب الكوبي والتر أرانسيبيا والإدارية خلود الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية.

واطلع الاجتماع على نتائج التصفيات المقامة لاختيار تمثيل الإمارات في بطولة العالم للشطرنج، التي ستقام في باكو عاصمة أذربيجان، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 22 أغسطس المقبلين، وتأهل وافية درويش المعمري، وهي أول لاعبة إماراتية تتأهل للمشاركة في كأس العالم للشطرنج.

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