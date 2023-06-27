73 ميدالية للأولمبياد الخاص الإماراتي في ألعاب «برلين 2023»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إنجاز رياضي جديد، حصدت بعثة الإمارات للأولمبياد الخاص 73 ميدالية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، بواقع 18 ميدالية ذهبية، رياضات الجمباز الإيقاعي، والسباحة، والريشة الطائرة، والتزلج المدولب وألعاب القوى، وكرة السلة للرجال، والكرة الطائرة الشاطئية للرجال، و22 ميدالية فضية في البولينغ، والبوتشي، والدراجات والفروسية للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، و33 ميدالية برونزية، التنس الأرضي، والفروسية للرجال، والشراع، والسباحة وألعاب القوى، والجودو، وشاركت الإمارات في الألعاب بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، بلغت 167 فرداً منهم 103 ومن بينهم اللاعبون من أصحاب الهمم (72 لاعباً)، والشركاء الموحدون، (31 لاعباً)، وتنافس اللاعبون في 20 لعبة.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: أنهى لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في ألعاب برلين 2023 بمجموعة من النتائج والإنجازات المبهرة ليكونوا البعثة العربية الأكثر نجاحاً من ناحية عدد الميداليات التي تم إحرازها، وذلك بفضل استعداداتهم الجادة التي قاموا بها قبل انطلاق الألعاب بأشهر، ونفخر بأن نهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لأصحاب الهمم.

وقدمت معالي شما بنت سهيل المزروعي التهنئة للاعبين وأسرهم ومدربيهم وجميع الفرق الفنية، والراعي الرسمي للفريق شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومختلف المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا البعثة، وعلى رأسهم سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

المراكز الأولى

وكان لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي نجحوا في اقتناص العديد من المراكز الأولى ويعد الجمباز الإيقاعي فاتحة خير على بعثة الإمارات في «برلين 2023» بتحقيق نتائج متميزة في أول أيام المنافسات وإحراز ذهبية وتلتها منجزات رياضة التزلج المدولب وحقق غانم المعمري ومروة عمر ذهبيتين باليوم الثاني، لتتوالى الانتصارات، وتألقت لاعبة الجودو روضة الأحبابي وحصلت على برونزية 100 كيلوغرام ونال زايد الكعبي برونزية التنس الأرضي في أول مشاركة له في الألعاب العالمية.

وفي السباحة تمكن المخضرم عمر الشامي من الفوز بذهبية 200 متر سباحة حرة، وحجزت عالية المهيري المركز الأول في سباق 25 متراً سباحة حرة، إضافة لأربع برونزيات حصل عليها سباحو الأولمبياد الخاص الإماراتي، واقتنص لاعبو القوة البدنية برونزيتين.

وفازت أسماء علي بذهبية وحارب عنبر ببرونزية في ألعاب القوى، وفي التزلج المدولب، فاز صياح الحباش بذهبية أخرى، وحلت نجود خميس في المركز الرابع. وفي سباقات الدراجات حصل لاعبو الدراجات على فضيتين وبرونزيتين فيما جاءت مهرة الكعبي في المركز الثاني بالفروسية وتألق لاعب البوتشي محمود جعرور، ونال فضية.

شكر

وتقدم طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس بعثة الإمارات المشاركة في برلين بالشكر للراعي الرسمي، شركة أدنوك، ولكل من دعم البعثة وشجع اللاعبين، وللفريق الفني والإداري في البعثة وللمتطوعين الذين بذلوا جهداً كبيراً، وكانوا شركاء كل نجاح حققه اللاعبون، وقال: الشكر موصول لسفارة الإمارات لدى ألمانيا والسفير أحمد العطار على حسن الاستقبال والحفاوة التي غمرتنا منذ اللحظة الأولى لوجودنا في برلين، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في اللاعبين، وأتقدم بكل الشكر لأسر اللاعبين الذين قدموا من الإمارات إلى ألمانيا لتشجيع أبنائنا وبناتنا.

60 مشروعاً

وعقد على هامش الألعاب؛ المؤتمر العالمي للاعبين القادة، وشهد استعراض 60 مشروعاً، وشاركت منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في فعالياته بعرض لعشرة مشروعات من كل من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعُمان، والمغرب، وتونس، والكويت.

وركز المشروع الذي قدمته الإمارات على إنشاء النوادي الموحدة التي تضم أصحاب الهمم وأقرانهم في 20 مدرسة، بهدف تعزيز تفاعل الطلاب من ذوي القدرات المختلفة معاً وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة الدمج في المجتمعات المدرسية وخارجها.

تألق

تألقت الفرق الثنائية للأولمبياد الخاص الإماراتي في «برلين 2023»، وعلى صعيد البولينغ حقق الفريق الموحد ميدالية فضية، كما حقق زوجي الرجال ميدالية فضية أخرى.

فيما حصل زوجي السيدات على ميدالية برونزية، وحقق فريق الزوجي الموحد للسيدات ميدالية فضية في التنس، وفي رياضة الريشة الطائرة؛ فازت زكية المازمي وحسن البلوشي بذهبية المنافسات الزوجية، وحصل فريق الغولف الموحد على فضية المنافسات.

وواصلت الإمارات التألق في منافسات الفرق فأحرز فريق الكرة الطائرة الشاطئية للرجال الميدالية الذهبية، وحقق فريق كرة الطائرة للسيدات فضية مجموعته بعد أداء قوي أمام الهند. وحقق منتخب السلة الموحد للرجال الميدالية الذهبية وكان في صدارة مجموعته بعد تغلبه على الصين.

تحالف

أعلن الأولمبياد الخاص الدولي، في ألعاب برلين 2023، تشكيل «تحالف القيادة العالمية من أجل الدمج»، ثمرة جهود أطراف متعددة لدعم أصحاب الهمم، والتزم المشاركون في التحالف زيادة المبادرات والبرامج الموحدة في قطاعي التعليم والرياضة، وتعهدوا بتأسيس المزيد من المدارس والمجتمعات الدامجة، وتوسيع فرص الرياضة والتعليم الدامجة لأكثر من مليوني شاب في أكثر من 150 ألف مدرسة، وتوسيع برامج الأولمبياد الخاص لتشمل 180 دولة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وشاركت الإمارات في التحالف الدولي بحضور ممثلها خلفان المطروشي نائب سفير الدولة في ألمانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز