«دبي البحري» يكرّم «الدفاع المدني»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الحماية والسلامة بالدفاع المدني في دبي وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي نظمه مؤخراً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي 2022-2023 وتسلم العميد راشد خليفة الفلاسي درعاً تذكارية من محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحضور المقدم خلفان محمد دسمال مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري وعدد من الضباط إضافة إلى محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية وعدد من موظفي النادي.

ويأتي التكريم من اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للإدارة العامة للدفاع المدني تثميناً للدور الفاعل والمساهمة الكبيرة في إنجاح أنشطة النادي. وعبر العميد راشد خليفة الفلاسي خلال اللقاء عن سعادتهم في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بهذا التكريم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مشيداً بالعلاقة الوطيدة والتعاون المستمر القائم بين الدوائر الحكومية والمؤسسات الرياضية.

وأضاف أن واجب الإدارة تأمين سلامة المشاركين والوقاية من المخاطر في السباقات البحرية المختلفة سواء السباقات المحلية التراثية أو سباقات الزوارق السريعة وهو أمر بات معتاداً منذ بدايتها في دانة الدنيا.

ومن جانبه، نقل محمد الفلاحي تحيات وتقدير إخوانه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي وإلى ضباط وأفراد إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري على جهودهم الكبيرة ودورهم في إنجاح وتأمين سباقات وفعاليات دبي البحري.

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