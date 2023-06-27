لورانس يتقدم 33 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تقدم الجنوب أفريقي ثريستون لورانس 33 خطوة ليصبح بالمركز 15 في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أول من أمس بلقب بطولة بي إم دبليو الألمانية المفتوحة في ميونيخ، وهو ثاني ألقابه هذا الموسم بعدما سبق له الفوز بلقب جنوب أفريقيا المفتوحة مطلع الموسم الجاري.

وتفوق لورانس بشكل دراماتيكي بعدما عاد من تأخره بفارق 4 ضربات عن المتصدر الهولندي يوست لويتن، وأنهى الجنوب أفريقي البطولة بالمركز الأول برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة ويرفع إجمالي رصيده إلى 923 نقطة بالمركز 15 في الترتيب الصادر اليوم الاثنين لـ «السباق إلى دبي» «بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويعزز فرصه بالتأهل للبطولة الختامية الكبرى للموسم، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ»السباق إلى دبي«إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وكان اللافت في أداء لورانس أنه نجح بتحقيق 4 ألقاب في جولة دي بي ورلد خلال آخر 19 شهراً، وهو الذي استهل مشواره في الجولة في عام 2021، ونال جائزة أفضل لاعب مستجد في ذلك العام.

واستفاد الهولندي يوست لويتن من حلوله بالمركز الثاني في البطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل بفارق ضربة واحدة عن لورانس، ليحقق 305 نقاط ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1.063 نقطة هذا الموسم ويتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي».

ترتيب

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب (السباق إلى دبي) هذا الموسم برصيد 3.223 نقطة، يليه بالمركز الثاني الإسباني جون رام برصيد 1.942 نقطة، وبالمركز الثالث الفرنسي فيكتور بيريز برصيد 1.766 نقطة.

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