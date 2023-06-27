ناصر الرزوقي مرشح الإمارات لرئاسة «آسيوي الكاراتيه»

المصدر: دبي - علي شدهان

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أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، عن ترشح اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لخوض انتخابات الاتحاد القاري على منصب الرئيس للدورة الممتدة من عام 2024 حتى عام 2028، وللدورة الثانية على التوالي، وذلك بعد إغلاق باب الترشح لخوض الانتخابات على منصب الرئيس.

وكشف اتحاد الإمارات للكاراتيه، التفاصيل الخاصة بترشح اللواء «م» الرزوقي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في نادي ضباط شرطة دبي بحضور المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي، وإبراهيم النعيمي، عضوي مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

المحفل القاري

وقال الرزوقي خلال المؤتمر الصحافي: انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، ستجري في ماليزيا 18 يوليو المقبل على هامش بطولة آسيا 21 يوليو، وانعقاد «كونغرس» الجمعية العمومية 19 يوليو، واجتماع مجلس الإدارة الجديد 20 يوليو، قرارنا بالترشح لمنصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي، نابع من حرصنا الكبير على التأكيد العملي لحضور الإمارات القوي والفاعل في المحفل القاري، وتجسيد لاهتمامنا بتأهيل الكوادر الوطنية لشغل مختلف المناصب القارية والدولية المرموقة.

بطولة العالم

وكشف الرزوقي، النقاب عن أن بطولة العالم للشباب ستقام بضيافة الفجيرة لنسختي العامين 2024 و2025، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في نسخة العام الحالي، موجهاً الشكر إلى كل الداعمين، ومنهم، الإعلام الرياضي الإماراتي على دوره المؤثر في إبراز نشاط «كاراتيه الإمارات»، منوهاً إلى أن الإعلام الرياضي، شريك حقيقي وداعم قوي لمختلف الأنشطة الرياضية، ولا يمكن الاستغناء عن دوره الكبير وتأثيره المحوري في الحركة الرياضية عموماً.

العمل معاً

وكشف الرزوقي عن خطوات عملية سيقوم بها اتحاد الإمارات للكاراتيه مع الأندية للعمل معا من اجل تطوير «كاراتيه الإمارات»، خصوصاً ما يتعلق ببطولات الموسم الجديد، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة، أجرى تقييماً واقعياً لمجمل المعوقات التي شهدها الموسم الماضي، ووضع التصور الكفيل بتجاوزها في موسم 2024-2023.

مذكرة شراكة

وجرى خلال المؤتمر الصحافي، توقيع مذكرة شراكة بين اتحاد الإمارات الكاراتيه ومنصة «سبورت فور أوول ميديا» الإلكترونية، ضمن الشراكات التي يبرمها الاتحاد بهدف تحقيق المزيد من الزخم الإعلامي لإبراز أنشطته ومسابقاته.

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