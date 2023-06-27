«SG ألباين» يتصدر «الدوري العالمي للشطرنج» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تصدر فريق SG الباين واريورز منافسات «الدوري العالمي للشطرنج» الذي تنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وبمشاركة أهم وأكبر الأبطال والأساتذة الذين يتصدرون الترتيب العالمي.

وتصدر الفريق جدول البطولة بختام منافسات اليوم الخامس من البطولة التي تستمر حتى يوم 2 يوليو المقبل، برصيد 12 نقطة بعد أن سجل 4 انتصارات وخسارة واحدة، وحل فريق GG غانز غراند ماسترز بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بعد أن سجل 3 انتصارات وخسارة واحدة أيضاً، فيما حل فريق Umm يو سبورت مومبا ماسترز بالمركز الثالث وبرصيد 7 نقاط من 5 مباريات فاز في اثنتين منها وخسر اثنتين وتعادل في مباراة واحدة، يليه فريق Tck ترايفيني كونتيننتال كينجز برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز في اثنتين وخسر مثلهما، ثم فريق Cgt تشنغاري جلف تيتانز بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط من 5 مباريات فاز في واحدة منها وخسر ثلاثاً وتعادل في واحدة، فيما حل فريق BAK بالان السكان نايتس بالمركز السادس والأخير برصيد ثلاث نقاط من 5 مباريات فاز في واحدة وخسر 4.

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وتتواصل في دبي منافسات البطولة بمشاركة نخبة من نجوم الشطرنج العالمي الذين يتقدمهم النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014 إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات من جميع القارات الذين تم توزيعهم على الفرق الستة التي تتنافس في البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي يتابع منافساتها أكثر من 600 مليون مشاهد في 160 دولة عبر مختلف القنوات الرياضية المتخصصة.

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