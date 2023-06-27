3 ألقاب جديدة لـ«الإمارات للدراجات»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انطلاقته المميزة وانتصاراته في الموسم الحالي، وحقق 3 من لاعبيه انتصارات مهمة في 3 بطولات مختلفة ببلد كل منهم، هم إيفو أوليفيرا ومارك هيرشي وتادي بوغاتشار

وفاز البرتغالي إيفو أوليفيرا بلقب طواف البرتغال، وحل شقيقه التوأم روي أوليفيرا في المركز الثاني.

وحقق السويسرى مارك هيرشي، فوزاً مستحقاً في بطولة سويسرا،وأظهر تادي بوغاتشار بطل طواف فرنسا مرتين موهبته غير العادية مجدداً من خلال الفوز بالبطولة الوطنية السلوفينية ليضيفه إلى لقبه في سباق الزمن الذي حصل عليه في وقت سابق من الأسبوع.

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