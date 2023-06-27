ختام متميز لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023

المصدر: دبي - البيان

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اختتم بنجاح كبير وتميز مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي نظم برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في الفترة من 21 حتى 25 الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، واستقبل المهرجان أعداداً كبيرة من العائلات، والآلاف من عشاق الرياضات الرقمية، وحطمت كل التوقعات مع أكثر من 27.000 زائر على مدار 5 أيام، عاشوا تجارب مشوقة في عالم من ألعاب التحدي والبطولات الحماسية، كما تمكن المهرجان من استقطاب قادة الفكر والخبراء في مجال الرياضات الرقمية، والذين شاركوا في عدة فعاليات مباشرة، وجلسات نقاشية شملت تبادل الآراء، وتسليط الضوء على آخر التطورات في هذا العالم المشوق ما يؤكد التزام «دانة الدنيا» بتشجيع الابتكار ونمو صناعة الألعاب والرياضات الرقمية ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للرياضات الرقمية.

وأسهمت فعاليات المهرجان في جذب أعداد متزايدة من الموهوبين وتمكينهم بما يعزز من نمو مجتمعات الرياضات الرقمية في الإمارات وفي العالم.

وشملت فعاليات المهرجان قمة «جيم إكسبو»، و«جيم إكسبو»، والبطولات الإقليمية، ودورة «بلاي بيوند Play Beyond» الجديدة كما جمع المهرجان والقمة اللاعبين معاً للاستمتاع ببعض من أحدث وأكبر الألعاب في العالم، وكذلك استعراض مهارات أفضل الموهوبين.

وشهد قمة «جيم إكسبو» حضور أكثر من 1,300 شخصية بارزة، وتضمنت سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجلسات النقاشية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومفكّر لتسليط الضوء على أفكارهم ، إلى جانب أحدث التوجهات بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والعالم أجمع، وركزت على مستجدات قطاع الألعاب ومنها ألعاب «الويب 3»، والتقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ورسم خرائط «الميتافيرس»، بينما وفر «ملتقى المستثمرين» فرصة للتعاون المشترك، في حين شكلت منصة «Publisher SpeedMatch» فرصة لمطوري الألعاب للالتقاء مع الموزعين.

فعاليات حماسية

وشهد «جيم إكسبو» سلسلة من الفعاليات الحماسية التي تستهدف الأفراد والعائلات الراغبين في استكشاف عالم الألعاب بفترة الثمانينيات وما بعد ذلك وصولاً إلى أحدث التقنيات الجديدة في العصر الحالي، ومنها أجهزة المحاكاة وألعاب الواقع الافتراضي.

وكشفت منطقة «دو جيمرز» du Gamers District في «جيم إكسبو» عن أحدث منتجات الألعاب المبتكرة من قبل عمالقة الصناعة بالعالم، ومن ذلك «إكس بوكس»، و«يوبي سوفت»، و«كاب كوم»، و«تيليوس»، و«مون تون»، و«ريد بُل».

وضم المعرض سلسلة من الأنشطة الترفيهية العائلية والعديد من الدورات التدريبية بمجال الرياضات الرقمية والتي قدمتها كل من «كيت كات»، و«فوكس» وغيرهما كما خاض الزوار تجربة أحدث ألعاب عالم الواقع الافتراضي وألعاب «ويب» 3 التي اكتسحت الأسواق العالمية.

وجمعت بطولة «بلاي بيوند» الاستثنائية أبرز اللاعبين المؤثرين في العالم، وعرضت عالم الرياضات الرقمية الممتع، وشاهد الزوار طريقة لعب مذهلة ومهارات في المسرح الرئيس للألعاب بالتعاون مع فوكس سينما بحضور الفريق الإقليمي، الذي تألف من 4 لاعبين مؤثرين منهم النجم أبو فلة وفريق دولي، تكون من 4 مؤثرين مشهورين عالمياً وقادهم «ميني مينتر».

وهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لتلبية احتياجات اللاعبين والعائلات والأصدقاء والمهنيين وخبراء الرياضات الرقمية بهدف توحيد مجتمعات الألعاب والرياضات الرقمية في دبي والمنطقة وتطويرها، وحوّل المهرجان، دبي إلى مركز للرياضات الرقمية وصناعة الألعاب، ما عزز مكانتها وجهة عالمية لهواة الألعاب في العالم.

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