«غنتوت للبولو» بطل «أطلنتس الدولية»

المصدر: (طنجة - البيان)

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توج فريق نادي غنتوت للبولو بلقب بطولة أطلنتس الدولية السنوية للبولو، التي اختتمت في مدينة طنجة المغربية بمشاركة 6 أندية، واستضافها نادي بالميري المغربي وجاء تتويج فريق غنتوت بأول لقب دولي خارجي للبولو الإماراتي بقيادة الكابتن ناصر عبدالله الشامسي الفائز بلقب أفضل لاعب في البطولة، ونجم البولو الإماراتي فارس سهيل اليبهوني، وجيراردو وسانتياغو. وأهدى رئيس وأعضاء فريق نادي غنتوت للبولو الذهبي لقب البطولة إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تقديراً لدعم وتشجيع ومتابعة سموه.

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