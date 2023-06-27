«حميدو» مدرباً لسلة الشارقة للمرة الرابعة

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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تعاقد نادي الشارقة مع المدرب الوطني خبير كرة السلة عبدالحميد إبراهيم «حميدو» مديراً فنياً للفريق الأول بالنادي بعقد يمتد موسمين، وهي المرة الرابعة التي يقود فيها الفريق بعد سلسلة من النجاحات حققها مع النادي وعدد من أندية الدولة وأندية خليجية. وتحفل مسيرة عبدالحميد الممتدة لأكثر من 30 عاماً، بالتتويج بـ 59 لقب بطولة محلية وخليجية وقارية، ويعد المدرب الإماراتي الوحيد الذي نجح في الاحتراف خارج الدولة، وقاد اتحاد جدة المتوج معه بلقب «آسيا 2001».

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