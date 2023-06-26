"الإمارات للدراجات الهوائية" يواصل إنجازاته بثلاثة ألقاب جديدة

المصدر: وام

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واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انطلاقته المميزة وانتصاراته في الموسم الحالي، وحقق ٣ من لاعبيه انتصارات مهمة في ٣ بطولات مختلفة ببلد كل منهم.

وقدم كل من إيفو أوليفيرا ومارك هيرشي وتادي بوجاتشار عروضات مميزة في طريقه لمنصة التتويج في بلده.

وفاز البرتغالي إيفو أوليفيرا بلقب طواف البرتغال، وحل شقيقه التوأم روي أوليفيرا في المركز الثاني.

وقال أوليفيرا: "كان السباق صعبًا حقًا، وكان منافسونا يلاحقوننا عن قرب؛ وبعد 5 كم، انضممت إلى مجموعة صغيرة وسرنا معًا لمسافة 170 كيلومترًا ..أشعر أن الفوز هنا أمر لا يصدق؛ وأتقدم بالشكر الجزيل لزملائي روي وجواو والفريق بأكمله لإيمانهم بي".

وحقق السويسر مارك هيرشي، فوزاً مستحقًا في بطولة سويسرا وقال هيرشي: "أنا سعيد وفخور حقًا بالحصول على هذا اللقب ..لكنني تمكنت في النهاية من تسخير طاقاتي لاتخاذ خطوات حاسمة كي أصنع الفرق أثناء السباق".

وأظهر تادي بوجاتشار بطل طواف فرنسا مرتين موهبته غير العادية مجددا من خلال الفوز بالبطولة الوطنية السلوفينية ليضيفه إلى لقبه في سباق الزمن الذي حصل عليه في وقت سابق من الأسبوع.

وقال بوجاتشار: "قررت أنا والفريق القيام بالاختيار في بداية السباق لتقليل عدد الدراجين في المجموعة بعض الشيء.. فأصبح الأمر انتقائيًا للغاية ووصل متسابقو الطواف العالمي إلى المقدمة ..في كل كيلومتر كنا نسأل أنفسنا أنا ولوكا (ميزجيك) ما إذا كان من الحكمة أن نظل اثنين فقط، لكننا تعاونا جيدًا وحققنا النجاح المأمول وأنا سعيد جدًا بهذا الانتصار الذي يعد دفعة رائعة قبل طواف فرنسا".

وتسلط انتصارات أوليفيرا وهيرشي وبوجاكار في البطولات الوطنية لكل منهم الضوء على المواهب الاستثنائية المتنوعة بفريق الإمارات.

كما اقترب خوان أيوسو من تحقيقه لقبا آخر للفريق حيث حصل على الميدالية الفضية في بطولة إسبانيا في مدريد.

وخلال الفترة المقبلة، سيحول الفريق انتباهه إلى طواف فرنسا الذي ينطلق في بلباو الاثنين المقبل.

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