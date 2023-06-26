"دادا باي" بطلاً لدوري الهوكي الخماسي

المصدر: وام

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فاز فريق "دادا باي" بلقب دوري الإمارات للهوكي الخماسي، وذلك بعد تغلبه على فريق "قرية الشعب" 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس “ الأحد” على ملاعب الاتحاد بمدرسة الإبداع الأمريكية بالشارقة.

ونجح فريق "دادا باي" في حسم صدارة ترتيب المسابقة لصالحه برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق "قرية الشعب" صاحب المركز الثاني، فيما نال فريق "شرطة الشارقة" المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

حضر مراسم اليوم الختامي والتتويج الدكتور عبد الله عبد الرحمن نائب رئيس اتحاد الإمارات للهوكي، وخالد مراد الأمين العام للاتحاد، وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى الغزال رئيس اللجنة النسائية.

كانت 10 فرق قد شاركت في النسخة الأولى لمسابقة دوري الهوكي الخماسي الذي نظمه اتحاد اللعبة، وجرت المنافسات على مدار 9 أسابيع كل يوم أحد من كل أسبوع.

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