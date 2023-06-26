42 لاعباً يمثلون شرطة أبوظبي في بطولة العالم بكندا

المصدر: وام

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تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في بطولة العالم لألعاب رجل الشرطة المقررة في كندا من 20 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

ويترأس العميد عصام عبد الله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، البعثة المؤلفة من 45 لاعباً وإدارياً، في الألعاب الرياضية المختلفة، وهي الرماية، "مسدس وبندقية"، الجوجيتسو، السباحة، الرجل الحديدي، الدراجات، التجديف الداخلي، ألعاب القوى، و الترايثلون.

وأكد العميد عصام عبدالله آل علي، حرص القيادة الشرطية على مشاركة منتخباتها الرياضية المختلفة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، لتحقيق النتائج المشرفة، والتي تليق باسم الإمارات والمتمثلة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، انطلاقاً من الإنجازات المشرفة والكبيرة في المشاركات الدولية السابقة.

وأشار إلى جاهزية جميع منتسبي الفرق الرياضية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لنقل الصورة المميزة عن التطور المستمر في منظومة العمل الشرطي الرياضي، بما يرسخ الجهود الكبيرة لقيادات شرطة أبوظبي في تكريس أفضل الممارسات لتأهيل منتسبيها، وتعزيز جاهزيتهم، للمنافسة على المراكز الأولى عالمياً.

وأوضح مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن البطولة العالمية التي تستضيفها كندا، تقام كل عامين على مستوى الوحدات الرياضية الشرطية حول العالم، بما يسهم في إظهار الصورة الحقيقية والمهارات والقدرات المتميزة، التي يتمتع بها أفراد الشرطة، ودورهم الإيجابي في إثراء المجتمعات بالتنوع الكبير في الأنشطة الرياضية.

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