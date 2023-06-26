الرزوقي يترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لدورة انتخابية جديدة

المصدر: وام

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أعلن اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لدورة انتخابية جديدة لمدة 4 سنوات.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعات الجمعية العمومية، على هامش بطولة آسيا للكاراتيه بمدينة ملقا الماليزية في يوليو المقبل.

وقال الرزوقي، خلال مؤتمر عقده اتحاد الكاراتيه للإعلان عن توقيع شراكة إعلامية مع منصة "سبورت فور أوول" الإلكترونية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إن خوضه الانتخابات المقبلة يأتي لاستكمال استراتيجية العمل في الاتحاد الآسيوي التي انطلقت مع توليه رئاسته عقب فوزه بالإجماع في انتخابات عام 2019.

وأضاف: "علاقتنا مع جميع الاتحادات الأهلية والقارية والدولية محكومة بالثقة والصداقة والتعاون، وتساهم سياسة حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم هذه التوجهات ومساندة تواجد أبناء الدولة على الساحة الدولية".

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماعاته على هامش بطولة آسيا في مدينة ملقا يوم 18 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات في اليوم التالي، ويعقد مجلس الإدارة المنتخب الجديد أول اجتماعاته يوم 20 يوليو، وتنطلق منافسات البطولة في اليوم التالي مباشرة.

وأردف الرزوقي: "منذ الدورة الانتخابية الماضية، تم الدفع بالكوادر الإماراتية في الاتحاد الآسيوي، حيث تولى راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، بينما توزع باقي أعضاء مجلس الإدارة على عضوية الاتحادين العربي وغرب آسيا للكاراتيه، تأكيدا على التواجد الإماراتي في هذه الاتحادات الإقليمية، كما دفعنا بالخبير محمد عباس ليكون عضوا في اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي".

وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف بطولة العالم للكاراتيه للشباب في الفجيرة العامين المقبلين، وفق قواعد الاتحاد الدولي، بمنح تنظيم بطولات العالم للبلد المنظم نسختين متتاليتين، وبالتالي تستضيف الإمارات هذه البطولة في فبراير 2024، و2025.

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