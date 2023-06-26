73 ميدالية للإمارات بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (برلين 2023)

المصدر: وام

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حقق الأولمبياد الخاص الإماراتي 73 ميدالية ملونة في ختام مشاركته بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (برلين 2023)، والتي اختتمت أمس الأحد، وجاءت الميداليات بواقع 18 ذهبية، و22 فضية، و33 برونزية.

وشاركت الإمارات في الألعاب العالمية بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ قوامها 167 فرداً.

وأعلن الأولمبياد الخاص الدولي، خلال ألعاب برلين 2023، عن تشكيل "تحالف القيادة العالمية من أجل الدمج"، كثمرة لجهود أطراف متعددة لدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية.

والتزم المشاركون في التحالف بزيادة الممارسات والمبادرات والبرامج الموحدة في قطاعي التعليم والرياضة، وتعهدوا بتأسيس المزيد من المدارس والمجتمعات الدامجة، بتوسيع فرص الرياضة والتعليم الدامجة لأكثر من 2 مليون شاب في أكثر من 150 ألف مدرسة، وتوسيع برامج الأولمبياد الخاص لتشمل 180 دولة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وشاركت الإمارات في التحالف الدولي وحضور ممثلها سعادة خلفان المطروشي نائب سفير الدولة في ألمانيا.

وتعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي ببرلين، أكبر حدث رياضي إنساني، وشهدت مشاركة نحو 7000 رياضي من 190 دولة، تنافسوا في 26 رياضة أولمبية، كما شارك نحو 20 ألف متطوع في تنظيم هذا الحدث العالمي، الذي حضره أكثر من 300 ألف شخص من مختلف دول العالم.

واقتنص لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي اقتناص العديد من المراكز الأولى، وتمكن لاعبو الجمباز الإيقاعي بأول أيام الألعاب من تحقيق الذهبية الأولى، وتلتها ذهبيتان في رياضة التزلج المدولب حققهما اللاعبان غانم المعمري ومروة عمر.

وتألقت لاعبة الجودو روضة الأحبابي وحصلت على برونزيتها الأولى في فئة 100 كجم، كما تألق زايد الكعبي في أول مشاركة له بالألعاب العالمية وأحرز برونزية التنس الأرضي.

وفي السباحة، حصل المخضرم عمر الشامي على المركز الأول والفوز بذهبية 200 متر سباحة حرة، كما أحرزت عالية المهيري المركز الأول في سباق 25 متر حرة، بالإضافة ل٤ برونزيات حصل عليها سباحو الأولمبياد الخاص الإماراتي.

واقتنص لاعبو القوة البدنية برونزيتين وسط منافسات قوية.

وفي ألعاب القوى، فازت أسماء علي بذهبية وفاز حارب عنبر ببرونزية، وفي التزلج المدولب، فاز صياح الحباش بذهبية أخرى، وحلت نجود خميس في المركز الرابع.

وفي سباقات الدراجات حصل اللاعبون على فضيتين وبرونزيتين، وفي الفروسية جاءت اللاعبة مهرة الكعبي في المركز الثاني. وتألق لاعب البوتشي محمود جعرور، فحجز ميداليته الفضية.

وبالنسبة للفرق الثنائية، وعلى صعيد البولينج حقق الفريق الموحد ميدالية فضية، كما حقق زوجا الرجال ميدالية فضية أخرى. و حصل زوجا السيدات على برونزية، وحقق فريق الزوجي الموحد سيدات ميدالية فضية في التنس.

وفي الريشة الطائرة؛ فاز كل من زكية المازمي وحسن البلوشي بذهبية المنافسات الزوجية. وحصل فريق الجولف الموحد على فضية المنافسات.

كما واصلت الإمارات التألق في منافسات الفرق و أحرز فريق الكرة الطائرة الشاطئية (رجال) الذهبية، وحقق فريق كرة الطائرة (سيدات) فضية مجموعته بعد أداء قوي أمام الهند. وحقق منتخب السلة الموحد (رجال) الذهبية بعد تغلبه على الصين في مباراة حماسية.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: "أنهى لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في ألعاب برلين 2023 بمجموعة من النتائج والإنجازات المبهرة ليكونوا البعثة العربية الأكثر نجاحاً من حيث عدد الميداليات.

وأكدت معاليها: "هذا الانجاز جاء بفضل استعداداتهم الجادة قبل انطلاق الألعاب بشهور، ونفخر بأن نهدي هذا النجاح لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الداعم الأول لأصحاب الهمم والمؤمن بضرورة تعزيز ثقافة الدمج في المجتمع".

وأوضحت: "كما أهنئ اللاعبين وأسرهم ومدربيهم وجميع الفرق الفنية، وأشكر كل من وقف وراء هذا النجاح والراعي الرسمي للفريق، أدنوك، ومختلف المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا البعثة على طول الطريق إلى برلين، وعلى رأسهم سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي".

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ورئيس بعثة الإمارات في برلين: "أشكر شركة أدنوك الراعي الرسمي لنا، وكل من دعمنا وشجع اللاعبين، والطاقم الفني والإداري في البعثة والمتطوعين الذين بذلوا جهداً كبيراً معنا، وكانوا شركاء كل نجاح حققه اللاعبون والشكر موصول لسفارة الإمارات لدى ألمانيا وسعادة السفير أحمد العطار على حسن الاستقبال والحفاوة التي غمرتنا منذ اللحظة الأولى لتواجدنا في برلين، ما كان له عظيم الأثر على اللاعبين. أخيراً، وأتقدم بكل الشكر لأسر اللاعبين الذين قدموا من الإمارات إلى ألمانيا لتشجيع أبنائنا وبناتنا، على جهدهم وعطائهم الكبيرين ".

وعلى هامش الألعاب؛ عقد مؤتمر العالمي للاعبين القادة، و شهد استعراض 60 مشروعاً، وشاركت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعالياته بعرض لعشرة مشروعات من كل من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس، والكويت. وركز المشروع الذي قدمته الإمارات على إنشاء النوادي الموحدة التي تضم أصحاب الهمم وأقرانهم في 20 مدرسة، بهدف تعزيز تفاعل الطلاب من ذوي القدرات المختلفة معاً وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة الدمج في المجتمعات المدرسية وخارجها.

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