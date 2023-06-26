«دبي للألعاب والرياضات الرقمية».. فقرات استعراضية وتحديات تبهر الجماهير  

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت التحديات والفقرات الاستعراضية، الجماهير في اليوم الرابع من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وأبدى الكثيرون من عشاق الألعاب، من مختلف أنحاء العالم انبهارهم بالفعاليات التي تعقد في القاعة الجنوبية 1 بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

واستضافت شرطة دبي بطولة «FIFA 23»، فيما استعرض لاعبو كرة القدم الافتراضيون مواهبهم الاحترافية وأساليبهم الاستراتيجية من خلال المباريات المكثفة وأمام الجمهور الذين هتفوا بأسماء اللاعبين المفضلين لديهم.

عروض فنية

وبدأت الفعاليات بفقرة استعراضية أسهمت في ترسيخ روح التفاني لدى الجمهور، قدمتها مجموعة كوسبلاي آيدول «Cosplay Idol» على المسرح الرئيسي في مركز المعارض، بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين الذين أبدعوا في تقمص شخصيات الأبطال المحبوبين لدى عشاق الألعاب والرياضات الرقمية. واستمتع الحضور بعرض تنكري آخر قدمته المبدعة سومي كوسبلاي والتي ألهمت الحضور بفنونها التنكرية وعروضها الفنية المشوقة. وحاز المشاركون في مسابقة «الكوسبلاي» التي ينتظرها الكثيرون بشغف إعجاب الحكام والحضور، وتمكنوا من جذب اهتمام زوار المهرجان بمهاراتهم الإبداعية وفنونهم الحرفية وأزيائهم التي تتمتع بالتفاصيل المتقنة والأنيقة.

أبرز اللاعبين

واحتلت بطولة «بلاي بيوند Play Beyond» الصدارة على المسرح الرئيسي باستقطابها لأبرز اللاعبين المؤثرين والنجوم في العالم والذين أثاروا إعجاب الجمهور مثل اللاعب البارز «ميني مينتر»، و«جرانت» و«ديميسوكس» و«جرانثيندس» والنجم أبو فلة، بالإضافة إلى سعيد وولف والنجمة المؤثرة والمعروفة بمهاراتها المتميزة في اللعب بشاير، وصانع الألعاب الإلكترونية الموهوب بشار كيال، وسيتمكن الجمهور من الحصول على فرصة ثانية اللقاء معهم في اليوم الأخير للمهرجان.

وتنافس كل من الفريقين الإقليمي والدولي للحصول على الجائزة عبر مجموعة من التحديات، استعرضوا من خلالها أساليبهم المتميزة ومهاراتهم الاستثنائية في اللعب. وتضمنت البطولة مجموعة من المباريات بما في ذلك «Fall Guys» و«Fortnite» و«Rocket League» و«FIFA 23» و«Overcooked» و«Street Fighter 6» و«Call of Duty». ووفرت «فوكس سينما»أجواء حماسية للمشاركين والحضور أثناء منافسات بطولة «بلاي بيوند».

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