إعلان الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تعقد الهيئة العامة للرياضة اليوم في فندق جراند حياة دبي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعدد من كبار الشخصيات وممثلين عن المجالس الرياضية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، أوائل الشهر الحالي، التي تهدف إلى تطوير الرياضة الإماراتية وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في مختلف البطولات الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، وترسيخ هوية عالمية للرياضة الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة قاعدة ممارسة الرياضة المجتمعية بالدولة، وقاعدة ممارسة الرياضة التنافسية، والعمل على تحقيق التوازن بين الرياضة من جهة والثقافة والتعليم من جهة أخرى.

كما تتماشى جهود تطوير المحترفين الرياضيين مع جهود اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تركز على إعداد الرياضيين المحترفين للمسابقات الإقليمية والدولية الكبرى.

وستنفذ الاستراتيجية 17 مبادرة لتحقيق عدة أهداف منها: تبني نمط حياة نشط لأكثر من 71% من السكان، وتأهل أكثر من 30 رياضياً إلى دورة الألعاب الأولمبية، مساهمة القطاع الرياضي بـــ 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تبني منهجية مدرسية محدثة للتريبة الرياضية، اكتشاف المواهب الرياضية، تطوير الحياة المهنية للرياضيين، وتطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، تطوير تحول الاتحادات الرياضية، وتنمية القوى العاملة في القطاع الرياضي، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة.

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