ختام «دولية دبي» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان

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فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «بدون بدلة»، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع الرابطة على مدار يومين. وأقيمت البطولة في نادي النصر بدبي بمشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، وخُصصت منافسات اليوم الختامي لفئتي الهواة والمحترفين، وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني، فيما نال A.F.N.T المركز الثالث.

من جانبه، أكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على النجاح الكبير الذي حققته البطولة، الذي تمثّل في مشاركة أبرز النجوم من مختلف قارات العالم؛ ما أضفى على المنافسات أجواءً استثنائية.

وقال: «وفّرت البطولة فرص الاحتكاك القوي للاعبين المشاركين مع أفضل مدارس العالم، وهيأت مناخاً مثالياً يتيح التحضير بشكل جيد للمشاركات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الوجهة الأكبر والأهم لأفضل لاعبي البساط على مستوى العالم». وهنأ البطران لاعبي الإمارات من حملة الأحزمة المختلفة على أدائهم المشرّف، وتطوّر مستوياتهم من بطولة إلى أخرى، وقال: «أصبح لاعبونا يمتلكون الأفضلية في مواجهتهم مع أفضل نجوم العالم، والتفوق عليهم بكل جدارة».

وأشاد البطران بدور الأندية والأكاديميات في ترسيخ نجاح برامج وبطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وذلك من خلال التخطيط والعمل وفقاً لرؤيته الاستراتيجية في الاستثمار في المواهب؛ ما يرفع المستوى الفني للبطولات، ووجه شكره إلى نادي النصر على الاستضافة المتميزة لمنافسات البطولة.

هدف

من جهته أكد البرازيلي كارلوس بيتو، عضو الجهاز الفني لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن ناديه يخوض جميع البطولات بهدف واحد، هو الوصول إلى منصة التتويج.

وقال: «نعمل وفق استراتيجية مدروسة تركز على الاستثمار في المواهب والمراحل السنية الناشئة والشابة، وتوفر لنا إدارة النادي جميع الإمكانات والعوامل التي تساعد اللاعبين على التطور، ونحن نعمل كعائلة واحدة لتحقيق النجاح والوصول إلى العالمية».

وأكد رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن بطولة فئة بدون بدلة تمثل تجربة رائدة ومميزة في نسختها الحالية، وتشكل امتداداً لنجاحات بطولات الرابطة في مختلف عواصم العالم.

وأوضح: «تأتي المشاركة القوية في منافسات البطولة من اللاعبين حملة الحزام الأسود وغيرهم من المحترفين في ظل إدراك جميع اللاعبين أهمية التواجد في كل بطولات الرابطة سعياً لحصد النقاط التصنيفية التي تمثل أقصر الطرق لترسيخ مشاركتهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعتبر من أرفع جوائز رياضة الجوجيتسو وأكبرها قيمة».

إقبال

أما الحكم الدولي أنيس علي اليافعي فقد أشاد بالنجاح التنظيمي المذهل للمنافسات، منوهاً بأن منافسات فئة بدون بدلة تشهد نمواً متزايداً وإقبالاً ملحوظاً من قبل الممارسين.

وأثنى على خطوة إشراك فئة البراعم في المنافسات؛ لما لذلك من أثر على تطوير تقنياتهم وتمكنهم على البساط، وأبدى تفاؤلاً كبيراً برؤية إقبال كبير على المشاركة في هذا النوع من البطولات، خصوصاً من حملة الحزام الأسود.

تركيز

أما البرازيلي جاكسون بيرناندو، لاعب أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، الذي فاز بذهبية الحزام الأسود للمحترفين وزن 85 كغم، فقد أكد أن منافسات الحزام الأسود تستوجب أعلى درجات التركيز والكفاءة، كما تعتمد على توجيهات المدربين، وتلعب الحالة النفسية للمنافس دوراً في حسم النزال.

إنجاز

بدوره، قال إبراهيم المازمي، من أكاديمية A.F.N.T، الذي حقّق ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 62 كغم: «يعد هذا الإنجاز نتاج عمل دؤوب خلال الأشهر الماضية، فالفوز في مثل هذه البطولات التي تضم نجوم العالم ليس بالأمر السهل».

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