منافسات قوية في سباقات الهجن بميدان الذيد

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات قوية لسباق سن الفطامين، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،وفاز بالشوط الأول «الشاهينية» لأحمد سعيد بالعجيد، وبالشوط الثاني «منحاش» لأحمد سعيد الكتبي، وبالثالث «دانات» لمحمد هاشل الخاطري، وبالرابع «الشامخ» لعلي الكتبي، وبالخامس «نجود» لراشد لاحج، وبالسادس «شاهين» لمنصور بن كندية، وبالسابع «الهنوف» لمحمد الخاطري، وبالشوط الثامن «برستيج» لمحمد الخاطري، وبالتاسع «الشاهينية» لسلطان الخاصوني، وبالعاشر «شاهين» لمحمد الخاصوني، وبالشوط 11 «سرابة» لعلي النعيمي، وبالشوط 12 «شاهين» لمنصور بن كندية.

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