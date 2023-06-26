«غولف الإمارات» يتوج بفضية «الأولمبياد الخاص برلين 2023»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نجح لاعبا منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي علي بن سميدع وعمر البستكي، في الحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين.

وكاد الغولف الإماراتي أن يصعد مجدداً على منصات التتويج، بعد أن أنهت الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي في مشاركتها العالمية الأولى بالمركز الرابع.

ومثل منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي للغولف في المنافسات، كل من علي بن سميدع حامل فضية دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وعمر البستكي في منافسات الذكور، والشيخة شيخة بنت سلطان صقر القاسمي على صعيد منافسات الأثاث،

واستطاع الثنائي علي بن سميدع وعمر البستكي، إنهاء منافسات المستوى الثاني الخاص بالفرق ومعدل الحفر التسع بإجمالي 177 ضربة، حاصدين من خلالها الميدالية الفضية.

وحققت الشيخة شيخة بنت سلطان صقر القاسمي 196 نقطة قادتها للمركز الرابع، بمنافسات المستوى الأول للإناث الخاص بالمهارات، متأخرة بفارق 25 نقطة عن صاحبة المركز الثالث الألمانية ستيفاني لوتز، ويعتبر المركز الرابع لبنت الإمارات إبداع بظهورها الأول عالمياً.

وأكد سمير الولاني مدرب المنتخب الإماراتي، أن لاعب المنتخب، أن علي بن سميدع وعمر البستكي بستحقان الإنجاز.

وأشادت إبريل فارني مدربة منتخب الفتيات، بحصول الشيخة شيخة بنت سلطان صقر القاسمي على المركز الرابع رغم مشاركتها الأولى بالحدث العالمي.

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