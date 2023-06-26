منتخب «الرياضات الإلكترونية» في تصفيات المونديال بالرياض

المصدر: (دبي - البيان)

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قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في اجتماعه بأبوظبي برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد،الموافقة على تشكيل لجنة خاصة بكرة القدم الإلكترونية منفصلة عن لجنة المنتخبات، لمواكبة الزيادة في مسابقات كرة القدم الإلكترونية محلياً ودولياً، ووافق المجلس على مشاركة المنتخب في التصفيات النهائية لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة «موبايل ليجيند»، والتي ستقام في الرياض يوليو المقبل، وتمت مناقشة مشاركة الفرق المختلفة في دورة الألعاب الآسيوية «هانغتشو 2023» والتنسيق مع اللجنة الأولمبية.

وتقدم مجلس الإدارة بالتهنئة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على اختياره نائباً لرئيس محلس إدارة اللجنة الأولمبية.

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