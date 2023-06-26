«الجودو» يختتم مشاركته في «أولان باتور غراند سلام»

المصدر: أولان باتور - البيان

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اختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة «أولان باتور غراند سلام»، التي أقيمت في قاعة «السهوب آرينا» في منغوليا، وجاءت مشاركة المنتخب ضمن استعدادات الفريق لبطولة الماستر التي تنطلق بالعاصمة المجرية بودابست في 4 أغسطس المقبل.

وخسر لاعب المنتخب أرام غرغوري في المرحلة الثانية من تصفيات الوزن الثقيل تحت 90 كلغم أمام بطل طاجيكستان اوستو كومر، بعدما حقق الفوز في افتتاح التصفيات على بطل كازاخستان بيجازي ايان المصنف الثامن في البطولة وحامل ذهبية بطولة آسيا للناشئين 2021.

وشارك منتخب الجودو مع باقي المنتخبات في الاحتفال بذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، وأكد الجميع أن هذا اليوم يعد احتفالاً بالرياضة والصحة والمحبة والسلام بين شعوب العالم، ويمثل ترجمة لرسالة اتحاد الإمارات للجودو التي أطلقها في أكتوبر من سنة 2018، وكانت نقطة تحول في مسيرة الاتحاد الدولي للجودو.

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