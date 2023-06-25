ختام ناجح لبطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"بدون بدلة"

المصدر: وام

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فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "بدون بدلة" التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع الرابطة على مدار يومين .

أقيمت البطولة في نادي النصر بدبي بمشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات المحلية والدولية وخُصصت منافسات اليوم الختامي لفئتي الهواة والمحترفين وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني، فيما نال A.F.N.T المركز الثالث.

من جانبه أكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على النجاح الكبير الذي حققته البطولة والذي تمثّل في مشاركة أبرز النجوم من مختلف قارات العالم، ما أضفى على المنافسات أجواء استثنائية.

وقال: "وفّرت البطولة فرص الاحتكاك القوي للاعبين المشاركين مع أفضل مدارس العالم خصوصا، وهيأت مناخا مثاليا يتيح التحضير بشكل جيد للمشاركات الكبرى القادمة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الوجهة الأكبر والأهم لأفضل لاعبي البساط على مستوى العالم".

وهنأ البطران لاعبي الإمارات من حملة الأحزمة المختلفة على أدائهم المشرّف، وتطوّر مستوياتهم من بطولة إلى أخرى.. وقال: " أصبح لاعبونا يمتلكون الأفضلية في مواجهاتهم مع أفضل نجوم العالم، والتفوق عليهم بكل جدارة".

وأشاد البطران بدور الأندية والأكاديميات في ترسيخ نجاح برامج وبطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وذلك من خلال التخطيط والعمل وفقا لرؤيته الإستراتيجية في الاستثمار في المواهب مما يرفع المستوى الفني للبطولات، ووجه شكره إلى نادي النصر على الاستضافة المتميزة لمنافسات البطولة.

من جهته أكد البرازيلي كارلوس بيتو عضو الجهاز الفني لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن ناديه يخوض جميع البطولات بهدف واحد وهو الوصول إلى منصة التتويج.

و قال : " نعمل وفق استراتيجية مدروسة تركز على الاستثمار في المواهب والمراحل السنية الناشئة و الشابة، وتوفر لنا إدارة النادي جميع الإمكانات والعوامل التي تساعد اللاعبين على التطور، ونحن نعمل كعائلة واحدة لتحقيق النجاح والوصول إلى العالمية".

وأكد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إن بطولة فئة البدون بدلة، تمثل تجربة رائدة ومميزة في نسختها الحالية، وتشكل امتدادا لنجاحات بطولات الرابطة في مختلف عواصم العالم.

وأشاد بالمشاركة القوية في منافسات البطولة من اللاعبين حملة الحزام الأسود وغيرهم من المحترفين في ظل إدراك جميع اللاعبين لأهمية التواجد في كل بطولات الرابطة سعياً لحصد النقاط التصنيفية التي تمثل أقصر الطرق لترسيخ مشاركتهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تعتبر من أرفع جوائز رياضة الجوجيتسو وأكبرها قيمة".

من جانبه أشاد الحكم الدولي أنيس علي اليافعي بالنجاح التنظيمي المذهل للمنافسات، منوها إلى أن منافسات فئة بدون بدلة تشهد نموا متزايدا وإقبالا ملحوظا من قبل الممارسين.

وأثنى على خطوة إشراك فئة البراعم في المنافسات لما لذلك من أثر على تطوير تقنياتهم وتمكنهم على البساط، وأبدى تفاؤلا كبيرا برؤية إقبال كبير على المشاركة في هذا النوع من البطولات خصوصا من حملة الحزام الأسود.

وأكد البرازيلي جاكسون بيرناندو لاعب أكاديمية بالمز الرياضية "تيم 777" والذي فاز بذهبية الحزام الأسود للمحترفين وزن 85 كج أن منافسات الحزام الأسود تستوجب أعلى درجات التركيز والكفاءة وتعتمد على توجيهات المدربين، وتلعب الحالة النفسية للمنافس دورا في حسم النزال".

وقال: "اكتسبت الكثير من الخبرة خلال المشاركة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي توفر أجواء فريدة من المنافسة مع أفضل الرياضيين وتعكس المعنى الحقيقي لاحتراف الرياضة باعتمادها على أعلى المواصفات العالمية".

وأضاف:" المشوار لا يزال طويلا وأمامنا عدد من الاستحقاقات المهمة قبل المشارك في البطولة الأكبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر نوفمبر المقبل".

من جانبه قال إبراهيم المازمي من أكاديمية A.F.N.T والذي حقّق ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 62 كجم: "يعد هذا الإنجاز نتاج عمل دؤوب خلال الأشهر الماضية، فالفوز في مثل هذه البطولات التي تضم نجوم العالم ليس بالأمر السهل".

وأضاف:" كل نزال خضته كان بمثابة نهائي بالنسبة لي، ولقد أتاحت لي هذه الاستراتيجية مضاعفة مستويات التركيز خلال النزالات بغض النظر عن قوة وخبرة المنافس، خاصة أن رياضة الجوجيتسو تحتاج إلى الصبر والتركيز".

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